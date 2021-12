For få dage siden var Tate Myre ukendt.

I dag er han en helt.

Den kun 16-årige mand blev dræbt under det morbide skoleskyderi på Oxford High School i den amerikanske stat Michigang 30. november, da han forsøgte at fravriste det semiautomatiske håndvåben fra morderen Ethan Crumbley.

Og nu er afdøde Tate Myre blevet hyldet på rørende vis i forbindelse med, at Michigan Football-holdet - det amerikanske fodboldhold - har æret den afdøde unge mand.

Some things are meant to be. Michigan scores 42. Tate Myre wore 42. His family served as honorary captains tonight. #Michigan #GoBlue #Oxford pic.twitter.com/P21vBth5ms — Jonathan Deutsch (@JonathanD_TV) December 5, 2021

Michigan Football-holdet slog Iowa 42-3 i lørdags, hvilket er noget af et pudsigt sammentræf. Myre, som selv spillede amerikansk fodbold, bar nummer 42.

Netop det nummer havde holdet i anledningen af kampen fået på trøjen, sammen med hans initialer 'TM' og fire hjerter - for hver af de fire dræbt i skoleskyderiet.

»Vi ville ære Tate Myre i denne her kamp,« sagde Michigans-træner Jim Harbaugh efter kampen ifølge Fox News.

»For hans mod og det, han gjorde ved skyderierne i Oxford. Han er en helt.«

Michigan wanted to honor Tate Myre with their play in the Big Ten Championship Game.



The Wolverines scored 42 points, Myre's jersey number at Oxford High School pic.twitter.com/7XFU9FsbFC — FOX College Football (@CFBONFOX) December 5, 2021

Siden mareridtet har mere end 250.000 skrevet under på en underskriftsindsamling for at opkalde 'The Oxford Wilcats Football Stadium' efter Tate Myre.

Skyderiet fandt sted omkring klokken 13 lokal tid på skolen, der ligger en time nord for byen Detroit.

14-årige Hana St. Juliana og 17-årige Madisyn Baldwin omkom på stedet, mens 16-årige Tate Myre døde i en patruljevogn, der forsøgte at nå frem til et hospital med den hårdt sårede dreng. Dagen efter skyderiet døde 17-årige Justin Schilling.

»Jeg fik fortalt, at alle i den skole løb en vej, men Tate løb den anden,« siger Myres football- og wrestling coach, Ross Wingert, til Detroit Free Press.

»Jeg ved, at Tate besluttede at gøre, hvad han troede var rigtigt - han foretog den ultimative ofring.«

Under skyderiet gik morderen rundt og bankede på døren til barrikaderede klasseværelser, hvor skrækslagne elever gemte sig.

Han udgav sig for at være fra politiet, men flere af stederne var de indespærrede elever for vakse til at lukke ham ind.

Ethan Crumbley blev anholdt fem minutter efter, at politiet ankom til stedet. Den 15-årige dræber brugte et skydevåben, som faren havde købt kun fire dage i forvejen.