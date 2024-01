I ti år var britiske Marco Loughran sin nu ekskone, Jeanette Ottesen, utro.

Det åbnede Ottesen op om i Radio 4-podcasten 'Skilsmissen,' hvor hun fortalte, at Marco Loughran ringede ekssvømmeren op blot to uger efter parrets andet barn, Harley, var kommet til verden og ville fortælle om utroskaben.

Jeanette Ottesen fandt efterfølgende ud af, at venner, bekendte og en masse fremmede havde været sammen med hendes mand igennem de ti år, at parret var sammen.

Efter Jeanette Ottesen delte den hjerteskærende historie, er det væltet ind med støtte på hendes sociale medier. Det fortæller hovedpersonen selv i en video på sin Instagram-profil i en story:

Jeanette Ottesen har åbnet op om, at eksmanden, Marco Loughran, var utro i alle ti år, forholdet stod på. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Jeanette Ottesen har åbnet op om, at eksmanden, Marco Loughran, var utro i alle ti år, forholdet stod på. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

»Jeg har modtaget mere kærlighed, end jeg nogensinde har modtaget på de sociale medier de sidste fem dages tid,« fortæller Jeanette Ottesen.

Danmarks mest medaljevindende atlet gennem tiden siger videre, at det ikke kun er en enorm støtte, at hun har fået. Flere personer har nemlig åbnet op om deres oplevelser med utroskab til Jeanette Ottesen.

»Tusind tak, fordi I deler jeres historier. Det er skræmmende hvor mange kvinder og mænd, som har været ude for det samme som jeg har. Det er fuldstændig skræmmende og fuldstændig forfærdeligt.«

Jeanette Ottesen, der i dag arbejder som personlig træner og influencer, fortæller videre, at det rart, at man på den måde kan sparre med hinanden og hjælpe hinanden til at komme videre ved at dele historierne.

Efter den hårde skilsmisse, har hun nu fundet kærligheden på ny. Det kan du læse meget mere om lige HER.