En ellers ganske normal aften i byen med en holdkammerat forvandlede sig til enhver kvindes mareridt. I bogen 'Resilience' åbner den engelske speedskater Elise Christie op om den aften, i håbet om at hendes fortælling kan hjælpe andre.

Den ulykkelige hændelse skete i 2010, hvor den tidligere OL-deltager i speedskating Elise Christie var på bar med en holdkammerat. På byturen kom en fremmed mand hen til hende og tilbød en drink, og da hun først havde taget en tår, var det for sent.

For kort efter blev Christie skidt tilpas og søgte derfor hjemad. Da hun ventede på en taxi, der kunne fragte hende hjem, fik hun det blot værre og værre. Ikke nok med det, fik hun igen øje på den fremmede mand.

»Jeg prøvede at løbe, men han blev ved med at jagte mig,« siger Elise Christie til Daily Mail.

Desværre for speedskateren var flugten forgæves.

»Uanset hvor hårdt jeg prøvede, kunne jeg bare ikke komme væk fra den her fyr. Hver gang jeg faldt ned på jorden, blev han ved med at løbe efter mig, samle mig op og trække mig med. Til sidst ind i en taxi,« siger hun.

Taxiens endestation var dog ikke sat til hendes hjem, men i stedet hjem til ham. Gerningsmanden overbeviste chaufføren om, at Christie bare var meget fuld, selvom hun forsøgte at fortælle taxichaufføren, at det ikke var tilfældet.

»Vær sød ikke at køre mig til hans hus. Du er nødt til at køre mig hjem,« siger hun.

Men på tragisk vis gik turen altså hjem til ham, hvor han voldtog Christie.

»Jeg er livlig og stærk, og jeg kunne nok godt skubbe de fleste mænd væk fra mig på min bedste dag. Men i den tilstand kunne jeg bare slet ikke kæmpe mod denne her mand,« siger hun.

Den rædselsfulde hændelse var langtfra, hvad Christie havde af forestillinger om, hvordan en voldtægt ville foregå.

»Jeg har altid troet, at voldtægt var, hvad du så i tv-programmer, hvor nogen bliver overfaldet i en park, trukket ind i en busk, banket, voldtaget og efterladt til døde. Det skete ikke for mig.«

»Jeg blev ikke slået eller banket, og jeg blev ikke efterladt ude i kulden, men jeg blev tvunget til at have sex imod min vilje,« siger hun.

Omstændighederne gjorde, at Christie efter voldtægten valgte ikke at anmelde episoden til politiet.

»Da jeg gik gennem det, var jeg for naiv til at vide, at det, der skete, var forkert,« siger hun.

Selvom Christie på daværende tidspunkt ikke vidste, at det var forkert, satte det dybe spor i hende, og hun måtte efterfølgende kæmpe med en hel del oppe i hovedet. Christie fortæller, at hun har givet så mange detaljer i bogen, fordi hun håber, at det kan hjælpe andre.

Trods de mentale problemer har Christie haft stor succes på banen, hvor hun flere gange har vundet VM og EM i speedskating. Derudover har hun flere gange deltaget i OL for Storbritannien.