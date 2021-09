Som fodboldspiller vil man gerne spille kampe. Og når det ikke sker, kan frustrationerne komme til udtryk.

Det var tilfældet onsdag aften for Donny van de Beek, der måtte opleve hele Manchester Uniteds Champions League-kamp mod Villarreal fra bænken. Noget, hollænderen tilsyneladende ikke var tilfreds med.

For i det 85. minut hvor Ole Gunnar Solskjær skiftede to spillere ud, fangede tv-kameraet en frustreret Donny van de Beek.

Først blev han trøstet af de holdkammerater, der sad ved siden af ham, inden han dækkede sit ansigt kort med sine hænder. Herefter tog han sit tyggegummi ud og kylede det ned i det tekniske felt, hvor Ole Gunnar Solskjær og assistenttræner Terry Phelan stod.

Ifølge Daily Mail var det ikke det eneste udbrud, der kom fra hollænderen. Han skulle angiveligt også have tyret sin overtrækstrøje i jorden, da han fik beskeden om, at han ikke ville komme på banen, efter han havde været nede på sidelinjen for at holde sig varm.

Donny van de Beeks udbrud er heller ikke gået ubemærket hen blandt fodboldfans.

'Donny van de Beek bliver virkelig svigtet på Old Trafford, han er en bedre spiller, end han får lov til at være. Som United-fan holder jeg ikke mund, før Ole giver Donny en chance.'

'Jeg så Donny van de Beek-klippet, og det knuser mit hjerte. Han fortjener bedre. Når han forlader os, kommer han til at hade os, og jeg bebrejder ham ikke. Jeg håber, han ved, at vi som fans altid var på hans side.'

'Hvorfor er Ole så underlig og uretfærdig, når det kommer til Donny van de Beek?'

'Slip Donny fri! Ole smadrer hans karriere!'

Sådan lyder blot et udpluk af de mange reaktioner, der er kommet i kølvandet på kampen og situationen.

Manchester United vandt kampen mod Villarreal med 2-1 på en scoring i de døende sekunder af hjemvendte Cristiano Ronaldo, der sendte Old Trafford i ekstase.

Det var Jesse Lingard, en af dem der blev skiftet ind, da van de Beeks udbrud blev fanget, der stod for assisten til det afgørende mål.

Donny van de Beek skiftede fra Ajax til Manchester United sidste sommer, men han har i denne sæson ikke fået særligt meget spilletid.