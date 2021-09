Peter Schmeichel har så vidt muligt forsøgt at blande sig uden om sønnikes karriere – men i et enkelt tilfælde gjorde han en undtagelse.

Det fortæller landsholdslegenden i sin kommende selvbiografi 'One'.

I 2010 kontaktede det danske målmandsikon nemlig den legendariske Manchester United-manager Sir Alex Ferguson – manden, der i sin tid købte Peter Schmeichel i Brøndby – for at få ham til at hente sønnike Kasper Schmeichel, der stod uden klub.

»Kun en enkelt gang har jeg talt med en manager om Kasper. Det var, efter han forlod Notts County i 2010, hvor han for at hjælpe klubben økonomisk opgav et millionbeløb, han ellers var kontraktligt berettiget til.«

»Kasper blev en free agent, som man kalder det, og jeg ringede til Fergie: 'Tag ham, han vil ikke koste dig en penny'. Edwin (van der Sar, red.) var 39 og på vej ind i sit sidste år på Old Trafford. At få Kasper gratis ville have været et kup for Manchester United, tænkte jeg.«

»Men Fergie var ikke interesseret. Jeg forestiller mig, at han ikke ønskede sine tidligere spilleres sønner i klubben,« konkluderer Schmeichel senior.

Kasper Schmeichel endte i stedet i Leeds, hvor han var i én sæson, inden han skiftede til sin nuværende klub, Leicester. Her har han nydt enorm succes og har vundet både det engelske mesterskab og FA Cuppen.

Selvbiografien 'One', der er skrevet i samarbejde med den engelske Sunday Times-journalist Jonathan Northcroft, udkommer torsdag.