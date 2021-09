Onsdag 8. september er en dag, som skiløberen Alice Merryweather nok meget gerne hurtigt vil lægge bag sig.

For under en træningssession i Saas Fee, Schweiz, styrtede den amerikanske atlet, da hun var på vej ned fra alpeområdet.

»Den gode nyhed er, at jeg er okay. Den dårlige er, at jeg faldt under en træning i Saas Fee, og jeg har brækket skinnebenet og lægbenet,« skriver 24-årige Alice Merryweather i et opslag på Instagram.

Efter uheldet har hun ligeledes delt flere billeder på det sociale medie, der viser omfanget af skaderne fra styrtet, hvor hun gned ansigtet på isen.

Den unge amerikaner stiller normalvis op for det amerikanske skilandshold. Men efter uheldet må hun sætte karrieren og landsholdet på pause og i stedet fokusere på sin restitution, lyder det.

Hun fortæller desuden, at hun har gennemgået en succesfuld operation i benet, og at personalet tager god hånd om hende.

»Jeg vil gerne sige stort tak til alle de involverede, der indtil videre har været en del af processen. Til mine trænere, læger, fysioterapeuter, helikopterpiloter, holdkammerater, venner og familie: Jeg ville ikke føle mig 'okay', hvis det ikke var for jer,« skriver hun.

I 2018 deltog Alice Merrywearher ved Vinter-OL for USA, hvor det blev til en 42.-plads i slalomdisciplinen.