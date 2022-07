Lyt til artiklen

Københavns Lufthavn blev fredag formiddag udsat for et kæmpe drama, da en svensk statsborger skabte kaos med en bombe-joke.

Og nu er der så nyt i sagen om, hvem den pågældende person er.

For ifølge Aftonbladet drejer det sig nemlig om en svensk landstræner, der stod bag det, han selv kalder for en 'joke' i lufthavnen.

Noget, der nu har fået den konsekvens, at manden er blevet suspenderet fra sit job med øjeblikkelig virkning, siger en talsperson fra det pågældende forbund til mediet.

Terminal 2 i Københavns Lufthavn blev afspærret på grund af en mistænkelig taske fredag. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Terminal 2 i Københavns Lufthavn blev afspærret på grund af en mistænkelig taske fredag. Foto: Ida Marie Odgaard

»Vi har selvfølgelig handlet med det samme. Personen er suspenderet fra vores forbund, og hans handlinger er også en politisag. For os er det vigtigste, at teamet og andre ledere kan komme væk. Vi skal forsøge at løse det sportslige på stedet,« siger forbundets talsperson til Aftonbladet.

Tidligere fredag kom det frem, at manden var ude at rejse med et svensk sportshold og var på vej til et stort mesterskab.

Men landstræneren kom dog ikke med flyet, for han blev nemlig tilbageholdt i Københavns Lufthavn efter at have fremsat det, som politiet takserer som en bombetrussel.

Her var manden ved at tjekke sin bagage ind, da han blev spurgt ind til, hvad der var i den.

Ifølge Københavns Politi svarede manden, at der var en bombe, og han blev derfor tilbageholdt. Tasken blev herefter undersøgt, terminalen afspærret og folk evakueret.

»Til det kan jeg kun sige, at det er en dum, misforstået spøg, som man slet ikke skal lave i lufthavnen,« lød det tidligere fredag fra vagtchef ved Københavns Politi Espen Godiksen til B.T.

På videooptagelser kan man se den tilbageholdte landstræner sidde på en trappe foran Terminal 2, hvor han er iført mundbind og er mandsopdækket af to politibetjente, der undersøger indholdet i hans taske.

Manden virker frustreret og tager sig til panden, da situationens alvor går op for ham.

Her kan man ligeledes se en lang kø af rejsende passagerer, der alle er forsinket på grund af det, der altså viste sig at være en dårlig joke fra den svenske mand.

Terminal 2 i Københavns Lufthavn er nu genåbnet efter at have været afspærret i forbindelse med politiets arbejde.

Den svenske landstræner er blevet anholdt og sigtet for trusler i sagen.