Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Michael Jordan og Scottie Pippen har tit trukket overskrifter.

Men denne gang er det af en noget anden grund, end det tidligere har været tilfældet for de to tidligere holdkammerater.

Faktisk er det på grund af Scottie Pippens ekskone, Larsa Pippen, for billeder der begyndte at florere søndag viste, at hun var på date. Det skriver TMZ.

Og manden ved hendes side på den japanske restaurant Zuma, var Marcus Jordan, der er søn af Michael Jordan, viser flere billeder.

De to var ifølge TMZ ude til frokost med et andet par, og selvom Larsa Pippen forsøgte at holde lav profil, kunne hun fornemme, at flere havde opdaget dem, ligesom der blev taget billeder.

Pippen-parret blev skilt i 2021 efter 14 års ægteskab, og siden har Larsa Pippens datingliv været beskrevet en del i medierne.

Blandt andet fandt hun sammen med NBA-spilleren Malik Beasley, der på det tidspunkt var gift, og nu er det forholdet til Jordan-sønnen, der får massiv opmærksomhed.

Scottie Pippen og Michael Jorden var i mange år holdkammerater, da de spillede for Chicago Bulls, og de vandt sammen seks mesterskaber. Relationen har dog ikke været helt gnidningsfri de seneste år, da Scottie Pippen kritiserede, hvordan han blev portrætteret i dokumentaren 'The Last Dance' med netop Jordan som hovedperson.

Blandt andet blev Pippen kaldt 'egoistisk' og beskrevet som en, der 'ikke vidste hvad han gik ind til', hvilket gjorde Pippen vred.

Han stoppede sin karriere i 2008, og han er siden blevet anklaget for at være vant til at kontrollere narrativet omkring en historie. Noget, Larsa Pippen tidligere har fortalt, hun også kunne mærke.

»Jeg havde traume. Hvis ikke han får det på sin måde, så straffer han mig. Det er ligesom The Punisher. Det her er det sidste spor af den kontrol, som han har over mig og børnene. Han straffer mig kun, fordi jeg får ham til at sælge huset,« lød det tidligere på året om en ejendom, hun forsøgte at presse eksmanden til at sælge.

Parret har sammen børnene Scotty Jr., Preston, Justin og Sophia.