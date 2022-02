Gennem 20 år levede basketball-legenden Scottie Pippen og hustruen Larsa et formentligt lykkeligt ægteskab.

Men det er langtfra tilfældet længere.

I 2021 blev parret skilt – tre år efter de gik fra hinanden – og i dag har den 47-årige Larsa Pippen i hvert fald ikke meget tilovers for sin tidligere mand.

Det fortæller hun ifølge Page Six i torsdagens episode af Real Housewives of Miami, hvor hun siger, at Scottie Pippen »straffede« hende, hvis ikke det gik hans vej.

Her ses Larsa og Scottie Pippen i 2013. Foto: Pat Sullivan Vis mere Her ses Larsa og Scottie Pippen i 2013. Foto: Pat Sullivan

»Jeg havde traume,« fortæller Larsa Pippen ifølge mediet.

»Hvis ikke han får det på sin måde, så straffer han mig. Det er ligesom The Punisher,« siger hun med hentydning til filmen og serien af samme navn.

Scottie Pippen var en del af Chicago Bulls' enormt succesrige basketballhold i 90erne, som adskillige gange er blevet kaldt verdens bedste.

Her spillede han blandt andet sammen med sportens måske største navn nogensinde, Michael Jordan.

Men i 2008 sluttede basketballkarrieren for Pippen, der anklages for at være vant til at kontrollere narrativet omkring en historie.

Det mener Larsa Pippen i hvert fald om hendes mand gennem 24 år.

»Det her er det sidste spor af den kontrol, som han har over mig og børnene. Han straffer mig kun, fordi jeg får ham til at sælge huset,« fastslår hun om den ejendom, hun har forsøgt at presse ham til at sælge.

Parret har børnene Scotty Jr., Preston, Justin og Sophia i alderen 21 til 14 år.

For godt et år siden datede Larsa Pippen en nuværende basketballspiller, den 25-årige Malik Beasley. I den forbindelse anklagede hun også Scottie Pippen for at være jaloux.

Parret er dog siden gået fra hinanden.