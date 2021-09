Kylian Mbappé bliver hos Paris Saint-Germain endnu en sæson.

Det står klart, efter transfervinduet smækkede i ved midnat. Den franske offensivspiller var ellers en yderst eftertragtet herre, og særligt Real Madrid havde snøren ude efter Mbappe. Angiveligt bød kongeklubben hele 220 millioner euro, hvilket svarer til cirka til 1,6 milliarder danske kroner.

Men det bud afviste PSG. Samtidig har PSG selv forsøgt at få Mbappe, der har kontraktudløb efter denne sæson, til at skrive under på en forlængelse – det skete ved at lokke ham med en svimlende løn.

Ifølge Le Parisien tilbød klubben ham en kontrakt til 2024 med en årsløn på 45 millioner euro. – eller godt og vel 334 millioner kroner.

Hvis Mbappe havde sagt ja til Paris Saint Germains kontrakttilbud, ville han tjene mere end Messi og Neymar. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Hvis Mbappe havde sagt ja til Paris Saint Germains kontrakttilbud, ville han tjene mere end Messi og Neymar. Foto: FRANCK FIFE

Hvis man skal bryde det store tal ned, så svarer det til:

6,4 mio kr. i ugen.

950.000 kr. om dagen.

38.000 kr. i timen.

630 kr. i minuttet.

10 kr. i sekundet.

Men det blev altså et pænt nej tak fra Mbappé.

Hvis det ikke lykkes for Paris Saint-Germain at forlænge med ham, så kan han skrive under med hvilken som helst klub fra årsskiftet.

På trods af at han har været hovedpersonen i denne transfersaga, så har han fået en fin start på sæsonen.

Han har nemlig scoret tre mål i fire kampe, hvor to af dem kom i weekendens kamp mod Reims.