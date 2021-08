»Porno er en milliard-industri. Den går aldrig væk.«

Sådan lyder ordene fra den tidligere racerkører Renee Gracie, hvis karriere tog noget af et hurtigt sving, da hun begyndte at lave porno i stedet for.

Det sagde hun til Daily Mail.

Den 26-årige australier begyndte at sælge indhold på sitet OnlyFans sidste år, og det har gjort, at pengene er fosset ind på kontoen.

Renee Gracie har tjent millioner på OnlyFans. Foto: Instagram/therenee_gracie Vis mere Renee Gracie har tjent millioner på OnlyFans. Foto: Instagram/therenee_gracie

I perioden har hun nemlig tjent mere end to millioner dollar på sit indhold, hvilket svarer til mere end 12 millioner kroner.

Men lige netop det kan være slut.

OnlyFans er en platform, hvor man betaler for et abonnement til en person, som så giver adgang til eksklusivt indhold. Det er typisk pornografisk indhold, som deles på platformen.

Men nu har platformen annonceret en gevaldig kovending.

Fra 1. oktober dropper man pornografisk materiale, oplyste OnlyFans torsdag, og det har skabt reaktioner hos en del brugere og kendisser – herunder Renee Gracie.

»OnlyFans gjorde noget lignende for noget tid siden. De annoncerede, at de ville gribe ind overfor voksenindhold, men det skete aldrig,« siger hun.

Ifølge virksomheden selv er det sket efter pres fra investorer, selvom Renee Gracie selv tror, at det blot handler om at få opmærksomhed.

Men hun roser også OnlyFans for at have haft en positiv indflydelse på pornoindustrien.

»Tiden, hvor man sælger indhold, er kommet,« forklarer hun.

OnlyFans har 130 millioner brugere verden over.

Pornografisk materiale forbydes, men portalen vil fortsat acceptere nøgenhed.