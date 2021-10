Lacrosse-spilleren Madelyn Nicpon har mistet livet. Hun blev 20 år gammel.

Det skriver flere amerikanske medier – eksempelvis TMZ. Ifølge mediet døde den unge amerikaner, efter hun var blevet kvalt i en hotdogkonkurrence.

Madelyn Nicpon blev først kvalt, hvorefter hun faldt om. Hun blev efterfølgende hastet til hospitalet, hvor hun desværre døde dagen efter den forfærdelige hændelse.

Lacrosse-spilleren var en del af Tufts University, som har udsendt en udtalelse efter søndagens tragiske dødsfald.

»I lyset af dette forfærdelige tab går vores hjerter og tanker til Madies familie og venner,« lyder det helt præcist i udtalelsen.

TMZ skriver videre af flere tusinde mennesker mødte op på universitet søndag aften, hvor de mindedes Madelyn Nicpon sammen med hendes spillertrøje, som var omringet af lys.

Madelyn Nicpons holdkammerater har også skrevet en sidste hilsen til lacrosse-spilleren på Instagram.

'Vi er mere end hjerteknuste over at dele nyheden om, at Madelyn Nicpon er gået bort. Hun var en sand ven og holdkammerat,' indledes opslaget, inden det fortsætter:

'Hun værdsætte sit forhold til sine holdkammerater og trænere. Hun rakte langt ud over vores hold – hun rørte alle personer, hun mødte. Vi elsker dig. Bliv ved med at danse over os.'

Det amerikanske medie skriver afsluttende, at den afdøde lacrosse-spiller var udset som en vigtig spiller for holdet i den kommende sæson.