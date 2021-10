Den lille serieklub KFUMs Boldklub i Emdrup kan se frem til 8,5 millioner på kontoen.

Årsagen skal klubben takke det afdøde ægtepar Grete Catrine Fengler og manden Carl Dines Fengler for.

»Der sker simpelthen det, at vi for et år siden modtager en mail fra en advokat om, at vi er blevet tildelt en arv fra et ægtepar, som har testementeret deres formue til os for at mindes hustruens bror,« fortæller Thomas Sørensen, der er næstformand i KFUMs Boldklub.

»Det er helt sindssygt. Det er bestemt ikke sådan en mail, man regner med, kommer ind i indbakken. Vi skulle lige kigge en ekstra gang, men den var god nok,« fortæller han videre.

Og den nyhed var altså overraskende på mange punkter, understreger Thomas Sørensen.

For ægteparret havde ingen relation til fodboldklubben. Men det havde hustruens bror, Børge Hansen, til gengæld. Han døde i en trafikulykke tilbage i 1932 i en alder af 22 år.

Klubben betød meget for ham, og derfor valgte ægteparret at testamentere deres formue til klubben for at mindes hustruens bror.

»Det er en helt vanvittig situation, fordi ingen i klubben har hørt om ham før nu. Vi har fundet hans gravsten på Bispebjerg Kirkegård og den forpligter vi os til at vedligeholde,« fortæller Thomas Sørensen.

Millionbeløbet er klubben meget taknemlig for, fordi de er en gammeldags amatørforening uden den store omsætning.

Pengene er allerede blevet investeret og skal bruges på renoveringer, ligesom der skal ansætte nogle professionelle trænere.

Derudover vil nogle af pengene også blive brugt på deres 125 års jubilæum i 2024.

KFUMs Boldklub har indtil videre modtaget seks millioner kroner af det samlede beløb på 8,5 millioner.