Den mangeårige OB-spiller Johan Absalonsen skal fra 1. september prøve kræfter med en anden del af fodboldspillet.

Johan Absalonen har ellers i mange år været ekspert på selve fodboldbanen, men nu skal han vurdere spillet som fodboldekspert på et nyt dansk medie.

Johan Absalonsen skal som fodboldekspert hos det nye medie Campo.dk bidrage med sin store viden fra sin fodboldkarriere.

Selv siger Johan Absalonsen således i en pressemeddelelse fra Campo.dk:

»Jeg glæder mig til at bidrage med min fodboldindsigt, som jeg har oparbejdet gennem min karriere, og jeg følger stadig fodbolden tæt.«

»Superligaen er for alvor blevet rigtig god igen, og der gemmer sig mange gode historier rundt omkring i de danske klubber og i weekendens kampe,« siger Johan Absalonsen, der samtidig med jobbet som fodboldekspert også arbejder som advokatfuldmægtig.

Johan Absalonsen nåede at spille to kampe for landsholdet, og han har spillet 362 superligakampe.

Johan Absalonsen har i sin karriere spillet for de danske klubber OB, Brøndby IF, F.C. København, AC Horsens og Sønderjyske. Og så har han spillet en enkelt sæson i Adelaide United FC i Australien.