Julia Hawkins vækker lige nu opsigt i USA.

Den 105-årige kvinde har nemlig sat verdensrekord på en 100 meter i sin aldersgruppe. Det skriver TMZ.

Amerikaneren er den første kvindelige atlet nogensinde, som gennemfører en spurt over 100 meter i aldersgruppen 105 år eller over.

Det amerikanske medie skriver videre, at Julia Hawkins tilbagelagde distancen i tiden et minut, to sekunder og 95 hundrededele af et sekund.

Efter den imponerende bedrift fortalte rekordindehaveren, at hun ikke har tænkt sig at stoppe lige med det samme.

»Når man bliver ældre og ældre, er du nødt til at have endnu mere passion. At være aktiv er en af mine vigtigste passioner,« sagde hun og fortsatte:

»Jeg tror på magiske øjeblikke. Og det er et magisk øjeblik, hver eneste gang jeg løber i en konkurrence.«

Julia Hawkins satte verdensrekord ved 2021-udgaven af Louisiana Senior Games i sidste weekend. Og det er ikke første gang, at hun sætter en rekord.

Det gjorde hun ligeledes i 2017. Her satte hun den hurtigste tid over 100 meter i aldersgruppen mellem 100 og 104 år.

Det flotte resultat betyder, at Julia Hawkins nu er kvalificeret til National Senior Games i Florida i USA til næste år. Hun ved dog ikke endnu, om hun vil stille op.