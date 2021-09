Grand Slam-debut, kramper … og en IKEA-taske?

Det var i korte træk overskrifterne på Holger Runes Grand Slam-debut. Her kunne den unge dansker nok ikke have forestillet sig en sværere modstander, da han i første runde af US Open skulle forsøge at hamle op med selveste Novak Djokovic.

Men selvom det var verdensranglistens nummer ét, der stod på den anden side af nettet, så formåede det danske tennistalent at tage et sæt mod den serbiske verdensstjerne til stor begejstring for mange tennisfans.

Men det var ikke kun Holger Runes sportslige formåen, der fik seerne til at løfte på øjenbrynene. Holger Rune ankom til hans Grand Slam-debut med en af de ikoniske IKEA-tasker, som måske bedst er kendt for at indeholde vasketøj.

Foto: Sarah Stier

Noget, der hurtigt gik sin gang på de sociale medier, hvor danskeren blev hyldet for sin afslappede ankomst til en af tennissportens største scener – og sin hidtil største kamp i karrieren.

Den tidligere verdensetter Kim Clijsters var blandt dem, der bed mærke i den helt særlige entré.

'Rune rocker IKEA-posen på center court!', skrev hun på sin Twitter-profil.

Og hun var langt fra den eneste.

Den blå IKEA-pose på skulderen af den 18-årige dansker gik lynhurtigt viralt.

'Holger Rune, der går på banen med en IKEA-shoppingtaske, er det mest New York-agtige, der nogensinde er set ved US Open,' skriver golfskribenten Mick Rouse eksempelvis.

Efter nederlaget blev Holger Rune da også spurgt til, hvorfor han lige havde valgt at tage en IKEA-taske med.

»Jeg synes, det er en god taske. Jeg kan have al min drikkelse og bananer i den,« siger Holger Rune.

Foto: ANGELA WEISS

På trods af at Holger Rune noget overraskende vandt et enkelt sæt, så var han aldrig rigtig i nærheden af sejren.

I begyndelsen af tredje sæt blev det unge stortalent nemlig ramt af en krampe, der gjorde det umuligt for ham at bevæge sig optimalt. Derfra kørte Djokovic sikkert sejren i land.

Novak Djokovic møder hollandske Tallon Griekspoor i næste runde.