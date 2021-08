»Jeg plejede at tage i zoo hver uge for at fodre ham, så jeg troede, at han var min ven,« siger Ma Lin til News Corp ifølge Daily Telegraph.

Men det var desværre ikke tilfældet.

Den australske paralympiske deltager i bordtennis var i 90erne tæt på at miste sit liv, efter en bjørn angreb ham i en zoo.

»Jeg valgte at række ud for at klappe ham, men han var vist ikke i godt humør den dag,« siger han.

En af boldene, der bliver brugt ved de paralympiske lege. Foto: IVAN ALVARADO Vis mere En af boldene, der bliver brugt ved de paralympiske lege. Foto: IVAN ALVARADO

Ma Lin, der dengang var en lille dreng, blev efterfølgende hastet i en taxa til det nærmeste hospital.

Australieren slap med livet i behold, men lægerne var nødt til at amputere bordtennisspillerens arm.

»Jeg ville bare vide, om jeg stadig var i stand til at få en kæreste, når jeg blev ældre. De sagde 'selvfølgelig', så jeg var glad,« siger han.

At finde en kæreste var én ting, straks værre var det, at den 31-årige Ma Lin skulle lære at klare alting med sin svagere venstrehånd. Han var nemlig højrehåndet.

»Hvis du tror, at du kan, så kan du.«

Sådan lyder Ma Lins yndlingscitat. Og man må sige, at han har troet på, at han har kunnet overkomme sine udfordringer. Ved de paralympiske lege i 2008, 2012 og 2016 vandt Ma Lin guld i bordtennis.

Dengang stillede han op for Kina, hvor han er født. I 2019 valgte han at repræsentere Australien ved konkurrencer, som han stiller op for under dette års paralympiske lege, hvor han sigter efter at vinde guld.

Ma Lin håber, at han kan fortsætte sin karriere til 2032, hvor de paralympiske lege afholdes i Australien. På det tidspunkt vil han være 43 år.

»Hvis han siger, at han kan gøre det, så tror jeg, at han kan,« siger Ma Lins træner, Alois Rosario.