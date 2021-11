Den sydafrikanske corona-variant Omikron har gjort den danske speedwaykører Anders Thomsens ferie til lidt af et mareridt.

For sammen med sin kæreste, Trine Lund, er han nemlig på ferie i Sydafrika lige nu, men der er bare ét problem.

Det skriver Fyens.dk.

Den nye variant af coronavirus, som går under betegnelsen B.1.1.529, har nemlig gjort det noget nær umuligt for udenlandske turister at rejse hjem fra Sydafrika.

Anders Thomsen (th.) er sammen med sin kæreste fanget i Sydafrika på grund af den nye corona-variant. Foto: sportxpress Vis mere Anders Thomsen (th.) er sammen med sin kæreste fanget i Sydafrika på grund af den nye corona-variant. Foto: sportxpress

Ifølge mediet skulle Anders Thomsen og kæresten have været rejst hjem i lørdags, men de mange aflyste fly har i stedet gjort, at parret sidder fanget på det afrikanske kontinent.

Der er dog håb, afslører speedwaykørerens far, Jan Thomsen.

»Hvis det lykkedes for dem at komme afsted til Holland onsdag, venter der karantæne, når de lander i Amsterdam, og sikkert efterfølgende også i Danmark, inden de kan komme det sidste stykke helt hjem til Fyn,« siger han til Fyens.dk.

Det var i sidste uge, at Omikron-varianten blev et stort tema på verdensplan, og siden da har der nærmest hersket en lettere panisk stemning i hele verden.

Blandt andet har flere lande indført indrejserestriktioner for Sydafrika og flere nabolande.

Årsagen til de bekymrede miner fra myndighederne skyldes især, at man ikke ved, om varianten kan underminere effekten af de nuværende vacciner.

De danske sundhedsmyndigheder har allerede bekræftet, at de første smittetilfælde med Omikron-varianten er registreret i Danmark.