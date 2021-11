Den 7. marts 2020.

Det var sidste gang, at basketballholdet fra Columbia College var i aktion. Det er med andre ord 612 dage siden, at et modstanderhold skulle besejres.

Det skriver New York Post.

Den lange pause skyldes, at der har været et enormt covid-19-kaos i Columbia i den østlige del af USA. Holdet var således samlet for første gang i over et år tilbage i maj tidligere på året.

Og her kunne basketballholdet ikke træne optimalt. Det måtte nøjes med en tur i træningslokalet, hvor det kunne løfte vægte i små grupper.

Derfor er det naturligvis nogle spændte spillere, som skal i aktion tirsdag aften amerikansk tid. Det fortæller spilleren Cameron Shockley-Okeke i et interview med New York Post.

»Den første kamp bliver et fantastisk øjeblik for os alle sammen. Det har føltes som for evigt. Det har føltes som flere år.«

Den unge basketballspiller fortæller videre, at de seneste 612 dage har været en svær tid for alle på og omkring holdet. Der har eksempelvis været meget fokus på spillernes mentale helbred.

Det amerikanske medie fortæller ligeledes, at der kun er to spillere tilbage på det basketballholdet fra Columbia College, som spillede den 7. marts sidste år.

Det betyder, at der er hele otte spillere, som vil få deres collegedebut tirsdag aften amerikansk tid.