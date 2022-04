Den 7. juli 2021 omkring klokken 23 var Kasper Hjulmand under et uhørt pres.

Danskere i hundredtusindvis, ja, måske endda millioner, stod og håbede på, at landstræneren fandt på en genistreg i den historiske EM-semifinale på Wembley mod England.

Kort forinden kom Danmark bagud efter et kontroversielt straffespark, og tiden var knap.

En situation med et enormt ansvar, som ingen andre forstår. Måske bortset fra én.

»Jamen, jeg kan da godt starte. Jeg er jo den ældste. Det er dog ikke med mange måneder, heldigvis,« siger han og flækker af grin.

Manden er håndboldherrernes landstræner, Nikolaj Jacobsen, som har fået et ganske særligt forhold til Kasper Hjulmand. Sidstnævnte er også til stede og bryder ud i latter.

25. april afholder de to venner et talkshow, og i den forbindelse har B.T. mødt landets to prominente landstrænere til en snak om deres særlige venskab, et vildt job og udfordringerne med at kombinere et familieliv med tårnhøje ambitioner.

»Vores venskab er opstået gennem nogle fælles venner og noget golf, hvor vi har mødt hinanden nogle gange,« siger Nikolaj Jacobsen.

Nikolaj Jacobsen blev i 2019 kåret som verdens bedste mandlige håndboldtræner. Han har ført Danmark til VM-guld i 2019 og i 2021 og OL sølv i 2021. Her ses han ved EM i Ungarn i år, hvor Danmark fik bronze. Foto: Zsolt Czegledi Vis mere Nikolaj Jacobsen blev i 2019 kåret som verdens bedste mandlige håndboldtræner. Han har ført Danmark til VM-guld i 2019 og i 2021 og OL sølv i 2021. Her ses han ved EM i Ungarn i år, hvor Danmark fik bronze. Foto: Zsolt Czegledi

De to landstrænere har fulgt hinandens mønster som få – både professionelt og i forhold til familien.

Men det vender vi tilbage til. Først skal vi igen til det legendariske stadion, Wembley, en juliaften.

»Helt ærligt. Om det er på Wembley, eller hvor det er henne, så ser jeg meget lidt af det, der sker omkring. Jeg tænker på kampen, er i dens rytme og historie,« fortæller Kasper Hjulmand – som dog godt kan blive rørt af den enorme bevågenhed.

Han skal bare træde et skridt tilbage og se på det store perspektiv.

»Det er en kæmpestor ting for mig at stå i spidsen for landsholdet. Et stort privilegium, et stort ansvar. Og jeg kan da også – nu hvor du siger det – lige få en klump i halsen en gang imellem og tænke: 'Hold da kæft. De ting påvirker virkelig mange mennesker'.«

Men man skal være skabt af noget specielt for at være landstræner. Uden tvivl.

For der kan være nok så mange, der ser med. Det påvirker ikke en landstræner i det øjeblik, der kan blive skæbnesvangert. Han lukker af. På fascinerende vis.

»Jeg bliver ikke nervøs. Jeg behøver ikke at være det. For jeg ved, at vi er forberedte,« siger Nikolaj Jacobsen.

»Det handler om, hvordan man går ind til tingene – akkurat som med andre henseender i livet. Om det er en eksamen, en jobsamtale, eller hvad filan det nu er.«

Som landstrænere for Danmarks håndbold- og fodboldlandshold er Nikolaj Jacobsen og Kasper Hjulmand landets mest omtalte af slagsen.

Deres status, folkelighed og popularitet kan sammenlignes med de største af de stjerner, de står i spidsen for. Men forholdet rækker tilbage til før, de opnåede deres nuværende status.

Særlig én oplevelse husker Kasper Hjulmand. Den fandt sted, da begge trænere jobbede i Tyskland i 14/15-sæsonen. Hjulmand i Mainz, og Jacobsen i Rhein-Neckar Löwen bare en times kørsel derfra.

Kasper Hjulmand og Danmark leverede sensationen, da man nåede hele vejen til semifinalen ved EM sidste år. Her fejrer Hjulmand kvalifikationen til semifinalen efter en sejr mod Tjekkiet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kasper Hjulmand og Danmark leverede sensationen, da man nåede hele vejen til semifinalen ved EM sidste år. Her fejrer Hjulmand kvalifikationen til semifinalen efter en sejr mod Tjekkiet. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg kan huske, at jeg møder Nikolaj engang i lufthavnen. Hvor du var træner i Tyskland, og jeg også var træner i Tyskland,« opsummerer Kasper Hjulmand.

»Så snakkede vi om vores børn. Vi har begge tre børn og fuld fart på trænergerningen. Vi snakkede om de unger dér, der havde cirka samme alder og skulle i gymnasiet.«

»Vi snakkede om ens passion, der brager derudad. Man vil vinde det hele og bliver trukket af sted af den passion. Men man har sgu også den dér familie.«

Selvom den karismatiske håndboldtræner efter egne ord er noget mere »udfarende« på sidelinjen, så er forskellen på de to ledere måske ikke så stor, som man lige går og tror.

De skal begge jonglere med et overeksponeret job, en status som folkelige stjerner, et enormt ansvar og et familieliv, hvor ønsket er, at det skal være så normalt som muligt.

Udefra kan man undre sig over, hvordan de finder minutter til det hele.

»Når jeg siger et eller andet, så ved Nikolaj præcis, hvad jeg taler om, og omvendt. Fordi det er specielt. Både det med at være klubtræner i Tyskland med tre børn, men også det med at være landstræner. Det er ganske, ganske få, der helt grundlæggende forstår, hvad man snakker om,« understreger Kasper Hjulmand, mens Nikolaj Jacobsen supplerer.

»Jeg tror, at vi deler passionen for tingene. Det at brænde for noget.«

Han forklarer, at ærligheden er det, han sætter størst pris på hos sin fodboldditto. At han er oprigtig.

»Jeg tror, det er derfor, at vi har klikket rigtig fint sammen. Vi er ikke ens som ledere, men vi står for samme værdier og står grundlæggende for de samme ting.«

Det er ikke kun det faglige, der binder de to sammen. Som sagt kan familielivet indimellem være en udfordring, når de professionelle ambitioner er så tårnhøje – og æder rigtig mange af ens vågne timer.

»Jeg tror, at vi deler – som Nikolaj også siger – den der passion, men også som noget, som kan være kompliceret i vores liv. Det er kompliceret at være helt vildt ambitiøs, helt vildt passioneret og samtidig prøve at leve et normalt liv med børn,« siger Hjulmand.

Nikolaj Jacobsen og Kasper Hjulmand. Vis mere Nikolaj Jacobsen og Kasper Hjulmand.

»Der er både noget rent fagligt og noget personligt. Det er utrolig svært at tale med nogen eller møde nogen, der ved præcis, hvad du taler om.«

I løbet af de seneste år er interessen fra fans til både Kasper Hjulmand og Nikolaj Jacobsen eksploderet.

Førstnævnte er blevet mere privat, erkender han, mens håndboldtræneren forklarer, at »han er kommet med på rigtig mange familiefotos«, og bryder ud i sin karakteristiske latter.

Der bliver sat enorm pris på varmen og kærligheden fra den danske befolkning.

Men der er også et aspekt, som går igen i forhold til trænernes familier og fans. At undgå at skuffe dem.

»Det synes jeg, er det værste ved jobbet. At man kan skuffe rigtig mange mennesker,« siger Nikolaj Jacobsen.

Han husker blandt andet tilbage på EM-slutrunden i 2020, hvor Danmark overraskende røg ud i den indledende pulje. En stor nedtur.

»Der sad man da med ekstremt dårlig samvittighed. Man havde en dårlig fornemmelse og var ked af, at man skulle skuffe en masse mennesker,« erkender håndboldtræneren.

»Men oplevelsen lærte mig jo også, at to-tre uger efter var alt godt igen.«

