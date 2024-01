5. januar blev familien Dupont udvidet med et ekstra medlem, da curlingveteranen Madeleine Dupont blev mor for første gang.

Lørdag aften var det danske curlinglandshold – uden deres skipper – dukket op til DR-showet 'Sport 2023' i Herning, og her var det tydeligt, at glæden strålede ud af søsteren, Denice Dupont.

»Jeg er megaglad for at være blevet moster, og jeg elsker min lille nevø. Men jeg savner vores skipper – og min søster,« siger Denise Dupont, som fortæller, at hun nåede at hilse på både søster og nevø fredag.

Og selvom Madeleine Dupont netop er kommet hjem fra hospitalet, er hendes tanker ikke kun på den lille ny.

»Hun er lidt skuffet over ikke at stå her,« griner søsteren.

Madeleine Dupont deltog overraskende ved EM i november, selvom der blot var få uger til termin. Men nu venter en pause for den danske kaptajn. Noget, curlingkvinderne ikke er vant til.

»Lige nu har vi heldigvis en anden kaptajn, der styrer al planlægning for os. Men vi satser på, at hun er stærkt tilbage til VM i marts,« lyder det fra Denise Dupont.

Indtil da vil Madeleine Dupont bruge tiden med sin lille søn, som altså kom til verden fredag.

'Nogen var meget begejstret for sin højdramatiske og Oscar-værdige indtræden i verden. Den anden var bange og udmattet. Og den tredje var fantastisk hele vejen igennem,' skrev den nybagte mor i den forbindelse i et opslag på Instagram.