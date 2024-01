Den danske curlingstjerne Madeleine Dupont er blevet mor.

Det afslører hun fredag aften i et opslag på Instagram.

'Nogen var meget begejstret for sin højdramatiske og Oscar-værdige indtræden i verden. Den anden var bange og udmattet. Og den tredje var fantastisk hele vejen igennem,' skriver Madeleine Dupont i opslaget.

Tilbage i august meddelte Dansk Curling Forbund, at den 36-årige curlingveteran ville misse det kommende EM i november, da hun ventede barn.

»Det er super glædeligt, at Madeleine skal være mor. Sportsligt giver det både udfordringer og muligheder. Hvor målet tidligere var at forsvare EM-guldet, må vi nu ændre målsætningen til at kvalificere os til VM i marts 2024, hvor det er planen, at Madeleine er tilbage,« lød det i den forbindelse fra landstræner Ulrik Schmidt.

Men Madeleine Dupont ville det anderledes.

Hun stillede op, selv om der blot var få uger til termin.

Trods curlingstjernens deltagelse formåede det danske curlinglandshold ikke at gentage EM-succesen.

I den syvende gruppekamp blev det til et nederlag til Tyskland, og dermed missede holdet – anført af Madeleine Dupont, definitivt semifinalerne.