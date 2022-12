Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den amerikanske basketballspiller Brittney Griner er landet i den amerikanske delstat Texas.

Det viser tv-billeder fra CNN og Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP.

Griner er blevet løsladt fra et russisk fængsel efter en fangeudveksling mellem USA og Rusland.

Rusland fik våbenhandleren Viktor Bout løsladt.

Her krydser Griner og Bout hinanden i Abu Dhabi-lufthavn. Vis mere Her krydser Griner og Bout hinanden i Abu Dhabi-lufthavn.

Griner – som i årevis havde spillet for et russisk kvindebasketballhold – har været tilbageholdt siden februar, da hun blev anholdt for narkotikasmugling i en lufthavn i Moskva.

På trods af hendes vidneudsagn om, at hun utilsigtet havde pakket den cannabisolie, der blev fundet i hendes bagage, blev hun i begyndelsen af ​​august idømt ni års fængsel og blev flyttet til et andet fængsel i midten af ​​november efter at have tabt sin appel.

Foto: EVGENIA NOVOZHENINA Vis mere Foto: EVGENIA NOVOZHENINA

Bout med tilnavnet 'Dødens købmand' er en tidligere sovjetisk militærofficer, der afsoner en 25-årig fængselsdom i Illinois i USA.

Han er anklaget for at have sammensværget om at dræbe amerikanere samt for at erhverve og eksportere antiluftskyts-missiler og for at yde materiel støtte til en terrororganisation.

Våbensmugler Viktor Bout er overdraget til Rusland fra de amerikanske myndigheder i fangebyttet. Arkivfoto. Foto: Damir Sagolj Vis mere Våbensmugler Viktor Bout er overdraget til Rusland fra de amerikanske myndigheder i fangebyttet. Arkivfoto. Foto: Damir Sagolj

Den amerikanske præsident, Joe Biden, reagerede torsdag på Griners løsladelse.

'For et øjeblik siden talte jeg med Brittney Griner. Hun er i sikkerhed. Hun er på et fly. Hun er på vej hjem,' skrev præsidenten på Twitter.

En embedsmand fortæller til CNN, at Biden gav endelig godkendelse til fangebyttet i sidste uge.