Aalborg Håndbold får ny kommerciel direktør fra 1. oktober 2021.

Den nye direktør bliver Claus Pedersen, som kommer med flere års erfaring med ledelse, strategi, implementering og salg. Desuden har han også været ansat om direktør hos Arena Nord.

Det skriver Aalborg Håndbold på deres hjemmeside.

Direktør Jan Larsen ser frem til at tilføje Claus Pedersen til Aalborg Håndbold, som han mener har været igennem en rivende udvikling henover de seneste knap 11 år.

»Ansættelsen af Claus Pedersen er en vigtig brik i at fortsætte vores udvikling – og jeg er sikker på, at han med sin baggrund og erfaring, og i samspil med den øvrige organisation, kan være stærkt medvirkende til, at vi fremadrettet kan indfri vores høje ambitioner,« udtaler Jan Larsen til Aalborg Håndbold.

Han fortæller desuden, at ansættelsen handler om, at Aalborg Håndbold er ambitiøse og stiller krav til det administrative set up, og derfor giver det mening at tilføje flere kompetencer til den administrative organisation.

Den kommende komcercille direktør har også 250 divisionskampe med i rygsækken, og han har derfor et godt kendskab til miljøet.

Generelt går det godt for Aalborg Håndbold, omend Mikkel Hansen først sætter kursen mod Aalborg om et års tid, og den positive udvikling skal Claus Pedersen være med til at fremme.