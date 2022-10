Lyt til artiklen

Skænderier er et vilkår i de fleste parforhold. Vi skændes om opvasken, om aftaler, der ikke bliver overholdt og om økonomi – blandt meget andet.

Tv-lægen Charlotte Bøving og hendes kone, Christina Bøving, skændes typisk, når de er pressede. Dét, der presser dem mest, er den uhelbredelige kræftsygdom, som lægen lever med.

»Det er crazy, hvordan en diagnose åbner for sluserne – af grin, gråd og skænderier,« har Christina Bøving sagt til B.T.

Men parret 'skændes med respektfuldhed' og 'lander altid' sammen igen. Det kan andre lade sig inspirere af.

Christina Bøving er vokset op med en fornemmelse af, at det ikke er helt o.k., hvis to kvinder var kærester. Foto: Byrd/ Jacob Crawfurd.

Klinisk sexolog, Maj Wismann, bliver i sin praksis ofte kontaktet af par, der er trætte af at skændes.

»En konflikt efterlader ofte par i hvert deres ringhjørne, og det er ikke rart, når man har mistet sin gode ven og ikke føler sig forstået,« siger hun.

Forskning viser nemlig, at 80 procent af alle skænderier, opstår på grund af misforståelser.

»Det betyder, at fire ud af fem konflikter er spild af tid og ikke burde eksistere,« siger sexologen.

Hendes erfaring er, at temaet for skænderiet ofte er komplet irrelevant.

Måske handler et skænderi om, at der ikke er ryddet op i køkkenet, i virkeligheden om, at man er vokset op i en familie, hvor forældrene aldrig holdt, hvad de lovede.

Måske handler et skænderier om økonomi i virkeligheden om, at man er vokset op i en familie, hvor pengene var små.

»Så glem alt om, hvad I tror, at skænderiet handler om, og flyt i stedet opmærksomheden mod de reaktioner, som det udløser i kroppen,« lyder rådet fra hende.

Maj Wismann er klinisk sexolog. Du kan finde hende på majwismann.dk.

Problemet med skænderier er, at de aktiverer vores kamp/flugt-system.

Manuskriptet for langt de fleste konflikter er, at den ene part ikke føler sig lyttet til, eller føler sig misforstået og derfor angriber eller kritiserer sin partner.

Partneren kan svare igen enten ved at gå til modangreb eller ved trække sig væk, alt efter hvad deres mønster er, når de bliver stressede.

Et ‘godt’ skænderi udløser nemlig stress. For et synliggøre dén pointe udstyrer Maj Wismann nogle gange sine klienter med en pulsmåler.

»Når de kan se, deres puls komme over 100 slag i minuttet, når de skændes, beder jeg dem om at sætte ord på, hvad de mærker i kroppen.«

Typiske svar er, at klienterne føler, at de ‘koger op’, at de ‘bliver stressede’ og at de ‘har brug for en pause’.

Pausen er præcis dét, som sexologen anbefaler, at man beder om, når man er ved at miste besindelsen – og forbindelsen til sin partner:

»For først når stressniveauet falder og nervesystemet igen er i ro, kan man lytte.«

Kend din skænderistrategi Vi reagerer forskelligt i konflikter. Find din type, og lær, hvordan du ændrer din strategi i skænderier: Møder du din partner med KRITIK? Modgiften er at være venlig og objektiv, når du beskriver et problem for din partner. Går du i FORSVAR, når din partner konfronterer dig? Modgiften er at tage ansvar for din del af det, din partner prøver at sige. Møder du din partner med FORAGT. Modgiften er at øve dig i at sætte pris på din partner og jeres fællesskab. TRÆKKER du dig væk fra din partner efter et skænderi? Modgiften er at øve dig i at berolige dig selv og blive i situationen sammen med din partner.

Vil du ændrer mønstret i jeres konflikter, er kodeordet forståelse. Så næste gang din partner kritiserer dig eller skælder ud, så mød ham eller hende med forståelse.

Sig for eksempel:

Jeg kan høre, at det her er vigtigt for dig. Vil du ikke forklare mig hvorfor?

Jeg vil gerne høre, hvad du siger, kan du tale lidt langsommere?

Jeg vil gerne forstå, hvad du siger, kan vi sætte os ned sammen?

For når én af jer ændrer strategi, sker der noget nyt.

»Man kan ikke skændes med én, der ikke gider, og pludselig har I gang i en god samtale, hvor I øger kendskabet til hinandens verden i stedet for at skændes,« lover Maj Wismann, og så er I allerede godt i gang med at ændre mønsteret.

»For forståelse avler omsorg, og omsorg avler viljen til samarbejde.«