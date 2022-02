Personalet i Odense Zoo har lagt mærke til en uheldig tendens.

For når gæsterne vælter ind i haven for at opleve de mange eksotiske dyr, så nøjes de ikke med at se på dem, skriver TV 2 Fyn.

Det er nemlig ikke nok for gæsterne. En del kaster gerne et stykke brød ind til især hestene, og det har de på ingen måder gavn af.

Hestene får rigtig ondt i maven, og det kan give problemer med tarmene.

Nogle gange har de ikke mod på at rejse sig op, hvis de har fået et stykke brød ned.

»Det er faktisk sådan med de fleste af de dyr, vi har, som er drøvtyggere eller er heste, at de vil hellere have det samme at spise hver eneste dag, end de vil have noget afvekslende,« siger Bjarne Klausen, der er direktør i Odense Zoo til tv-stationen.

Han fortæller desuden, at det er mange år siden, at gæsterne havde lov til at give den gas, når det kom til at fodre havens dyr. Men det er strengt forbudt den dag i dag.

Man skal ikke frygte for, at hestene sulter. De får mad af dyrepasserne.