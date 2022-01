Går alt vel, begynder smitten at klinge af om to måneder, og hverdagen kan derefter vende tilbage.

Så optimitisk var beskeden fra faglig direktør i Statens Serum institut, Tyra Grove Krause, for få dage siden.

Men Verdenssundhedsorganisationen, WHO, kan ikke helt genkende det positive billede, siger deres ledende talsperson, Margaret Harris, på TV 2 News.

Det skriver tv2.dk.

Det er endda for optimistisk at tro, at de høje smittetal i Danmark topper i slutningen af januar, lyder det fra WHO.

Opdateres...