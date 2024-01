Hepatitis, difteri, hjernebetændelse og stivkrampe.

Listen over anbefalede vaccinationer kan være lang, når du rejser ud under fremmede og mere eksotiske himmelstrøg.

Men én vigtig vaccine mangler på listen.

Nemlig vaccinationen mod den frygtede børnesygdom mæslinger.

Og det på trods af, at den kan ruste dig mod den yderst smitsomme og potentielt farlige sygdom på så nære destinationer som Storbritannien og Sydeuropa.

»Hvis du ikke er vaccineret mod mæslinger og skal ud at rejse – eller er dine børn ikke vaccineret – så er det en meget god idé at blive det, inden man tager afsted.«

Det siger Peter Henrik Andersen, som er afdelingslæge ved Statens Serum Institut (SSI) på afdelingen for Infektionsepidemiologi og forebyggelse, til B.T.

Tirsdag advarede WHO mod »en alarmerende stigning« i spredningen af mæslinger over hele Europa.

Alarming rise in measles in Europe - health chiefs https://t.co/NYxX5kcsmm — BBC News (World) (@BBCWorld) January 23, 2024

Advarslen kom på baggrund af en stigning i antallet af tilfælde i 2023 til 42.200, mens det året før kun lå på 941.

Det svarer næsten til en 45-dobling af antal smittede, og årsagen kan ifølge WHO være et resultat af, at færre børn er blevet vaccineret mod sygdommen under covid-19-pandemien.

I Storbritannien har der alene i år indtil videre været 144 formodede tilfælde af mæslinger, ifølge data fra UK Health Security Agency.

Som danskere behøver vi dog ikke umiddelbart at blive bekymrede over meldingerne fra Verdenssundhedsorganisationen, forklarer Peter Henrik Andersen.

Langt de fleste børn i Danmark bliver nemlig vaccineret, og den høje tilslutning til vaccineprogrammet betyder, at Danmark ikke et af de lande, hvor den frygtede børnesygdom lige nu spreder sig.

Mæslinger er blevet en sjælden sygdom her til lands.

I 2023 – hvor antallet af mæslinger nærmest eksploderede i andre lande – havde vi ifølge Peter Henrik Andersen kun et par tilfælde herhjemme.

Det var begge personer, der var blevet smittet på rejse i udlandet, og da de kom hjem, smittede de kun ganske få.

Young people are being encouraged to have the MMR jab as cases of measles rise rapidly in London. https://t.co/0kDElaRhRX — BBC London (@BBCLondonNews) January 23, 2024

Statistikken fra SSI viser da også, at vi i Danmark sidste år kun havde ni tilfælde i alt.

»I 2017 lykkedes det at eliminere mæslinger i Danmark. Det betyder ikke, at vi ikke kan have enkelte tilfælde af og til, men mæslinger er ikke en normal virus i Danmark, og vi har ikke en ongoing smitte,« siger afdelingslægen.

»Langt de fleste danskere er vaccineret mod mæslinger, så vi har en meget høj grad af immunitet.«

Han fortæller, at de tilfælde, vi fra tid til anden ser herhjemme, netop kommer fra turister eller danskere, der har været på ferie i udlandet.

»Det er blevet en rejsesygdom herhjemme. Hver gang vi ser et tilfælde, gør vi – i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed – hvad vi kan for at opspore smitten og sikre, at den ikke spreder sig.«

Og det bedste værn mod mæslinger er og bliver vaccination, understreger afdelingslægen.

Mæslinger er nemlig så smitsom, at afstand og mundbind ikke hjælper.

»Hvis du kører i bus eller metro med én, der har mæslinger, bliver du smittet. Den er luftbåren, og man behøver ikke være særligt tæt,« siger Peter Henrik Andersen og tilføjer, at ikke-vaccinerede voksne faktisk kan få vaccinen gratis.

»En vaccine nedsætter risikoen for at blive smittet rigtig meget. Ingen vaccination dækker 100 procent, men skulle man blive smittet, så får man et meget mildere sygdomsforløb.«