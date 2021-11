Hvis du gik og troede, du skulle rejse et smut til La Palma henover efterårs- og julemånederne, er der desværre rigtig dårligt nyt.

Efter knap otte uger strømmer det nemlig fortsat ud med glohed lava fra vulkanen Cumbre Vieja, og det får nu konsekvenser for de rejselystne danskere, der havde glædet sig til en rejse i sydens sol.

Sådan lyder det fra Peder Hornshøj, som er adm. direktør hos Bravo Tours, idet rejseselskabet nu har besluttet, at det ikke længere er forsvarligt at sende feriegæster til La Palma.

»Vi er drønærgerlige og meget kede af situationen, men vi er kommet dertil, hvor vi ikke længere synes, det er en god idé at sende vores feriegæster til øen. Vi kan simpelthen ikke give dem den ferie, som de har købt,« fortæller han til B.T.

Forinden vulkanudbruddet sendte Bravo Tours ellers to ugentlige fly afsted mod den spanske ø, La Palma.

Men i kølvandet på udbruddets konsekvenser mener rejseselskabet ikke længere, at feriegæsterne vil få en tilstrækkelig helhedsoplevelse ved at rejse derned.

»Nogle steder vil man stå uden elektricitet, infrastrukturen på øen er besværlig, og man kan måske ikke komme på de udflugter, som man gerne vil. Og det vil vi simpelthen ikke byde gæsterne,« fortæller Peder Hornshøj til B.T.

Vulkanen har indtil nu spyttet mere end 46 millioner kubikmeter lava ud. Foto: NACHO DOCE Vis mere Vulkanen har indtil nu spyttet mere end 46 millioner kubikmeter lava ud. Foto: NACHO DOCE

Bravo Tours, som er det eneste danske selskab, der arrangerer rejser til den spanske ø, har derfor besluttet, at de, der allerede havde booket billetter til La Palma henover efteråret- og julen nu har fået tre valgmuligheder.

»Man kan enten vælge, om man vil have sine penge igen, flytte rejsen til en ny destination eller rykke turen til næste vinterhalvår, hvor vi tænker, at tingene er i orden igen,« fortæller Peder Hornshøj, og fortsætter:

»Men vi kan jo desværre ikke styre naturens kræfter, så vi må bare håbe, at vi kan vende knivskarpt tilbage til næste år,« siger Peder Hornshøj.

Det er desuden ikke første gang, at Bravo Tours vælger at annullere rejser til La Palma som følge af udbruddet i Cumbre Vieja.

Tilbage i starten af oktober, valgte selskabet ligeledes at ændre afgangene, da de ønskede at skabe tryghed for de rejsende.

Som et plaster på såret besluttede rejseselskabet dog, at de rejseglade danskere kunne ombytte deres rejse til ferieøen Fuerteventura, medmindre, man ønskede pengene tilbage.

Udenrigsministeriet fraråder på nuværende tidspunkt ikke rejser til La Palma, men de opfordrer til, at folk bruger deres sunde fornuft, holder sig orienteret om udbruddet og følger de lokale myndigheders anvisninger.

Der er endnu ikke rapporteret om nogen dødsfald eller tilskadekomne efter vulkanudbruddet på La Palma.