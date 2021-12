Selvom billederne taler sit klare sprog, så vælter det ud med begejstrede ord fra Odense Zoo's direktør søndag.

»Det er virkelig, virkelig mange gæster for os.«

6.537 gæster besøgte lørdag Odense Zoo på den sidste åbningsdag inden de nye coronarestrektioner trådte i kraft søndag morgen klokken 8.00.

»Jeg kan ikke huske, at folk har holdt så voldsomt i kø før,« siger Zoo-direktør, Bjarne Klausen, om billederne fra området omkring parken, hvor der i går både holdte mange biler og stod mange mennesker i kø.

Odense Zoo har aldrig oplevet så store køer før. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Odense Zoo har aldrig oplevet så store køer før. Foto: Presse-fotos.dk

Zoo-direktøren fortæller, at lørdagens besøgstal var bedre end på en rigtig god sommerdag. Baseret på de sidste weekenders tal, havde direktøren dog haft en forventning om et højt besøgstal.

Faktisk så har der ifølge Bjarne Klausens hukommelse ikke før været så mange besøgende i parken, medmindre der har været gratis adgang.

Ifølge direktøren er der dog ikke grund til smittebekymring.

»Der var masser af plads i haven til, at folk kunne komme rundt,« siger han.

Da alle gæster skulle vise coronapas, opstod der kø til at komme ind i Zoo. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Da alle gæster skulle vise coronapas, opstod der kø til at komme ind i Zoo. Foto: Presse-fotos.dk

»Folk var i rigtig godt humør, og det varmer mit hjerte, at så mange valgte at tage forbi vores julearrangement på årets sidste åbningsdag for kulturen.«

Julearrangementet er Odense Zoo's første og har kostet parken en »kæmpe« investering. Zoo-direktøren forventer et tab på omkring fem millioner kroner i bruttoindtjening.

»Når vi har grædt ud, så er der ikke så meget andet at gøre, end at vi skal i gang med at pille julen ned,« siger direktøren her fem dage før juleaften.

Dog kan odenseanere og andre Zoo-gæster allerede nu glæde sig til næste jul. Parkens julearrangement vender nemlig uden tvivl tilbage til næste år, siger Bjarne Klausen.