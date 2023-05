Angrebet, som DR kalder det, mod børneprogrammet Onkel Reje begyndte i en afkrog af Facebook tidligt om morgenen tirsdag 11. april.

Kritikken startede for alvor efter et opslag med billeder af Onkel Reje i undertøj og med fødslen af siden 'Stop Onkel Reje og John Dillerman', hvor der i skrivende stund er lavet op mod 100 opslag.

I dagene efter politianmeldte flere personer også DR for blufærdighedskrænkelse og massemedieret grooming af børn.

Facebook-siden er oprettet af den 31-årige lærer Vivian Alexandru, som er et kendt navn blandt danske systemkritikere. For to år siden blev hun anholdt for trusler mod statsministeren, fordi hun i en protestgruppe brugte et billede af en brændende Mette Frederiksen-dukke.

Politisagen blev til sidst droppet, men nu har Vivian Alexandru sat ild til en helt anden debat med en ny protestgruppe.

Denne gang er det billeder af den populære og politisk ukorrekte Onkel Reje ved en optræden i Cirkus Summarum 2022, som er i centrum.

Her ser man blandt andet Onkel Reje underholde børn med en 'røvkanon' og i læderundertøj og bh.

»Jeg mener ikke, at det er hensigtsmæssigt og pædagogisk over for vores børn, at en voksen mand får en kanon op i anus,« siger hun.

»Der er nogle indoktrineringssignaler, som er hjernevaskende for børn.«

Vivian Alexandru har som profilbillede sig selv med Mette Frederiksen, der har en rød streg henover, og så Trump. Sidstnævnte støtter hun dog modsat Mette Frederiksen. Foto: Privatfoto Vis mere Vivian Alexandru har som profilbillede sig selv med Mette Frederiksen, der har en rød streg henover, og så Trump. Sidstnævnte støtter hun dog modsat Mette Frederiksen. Foto: Privatfoto

På Facebook-sideen med godt og vel 500 følgere opfordrer Vivian Alexandru til en boykot af Onkel Reje, og debatten er hurtigt eksploderet.

»Det er en åndelig og moralsk krig,« siger Vivian Alexandru.

»Og hvis det her er krig, så er det smarteste at udstille fjenden som psykisk syg,« siger hun.

Det bringer Vivian Alexandru ind på den slagside, som hendes offentlige kritik af børneprogrammet har.

»Jeg modtager tilsvininger og bliver kaldt for idiot og psykopat, fordi jeg deler min holdning,« siger hun.

B.T. har set dokumentation for, at Vivian Alexandru er blevet kaldt for »bindegal«, et »rendyrket svin« og en »wokekælling«.

Andre skriver, at hun burde indlægges på psykiatrisk afdeling eller politianmeldes for at have oprettet protestsiden på Facebook.

»Man bliver udstødt og udskammet, hvis man ikke holder med Onkel Reje, og det legitimerer åbenbart tilsvininger,« siger Vivian Alexandru.

Protester og debat i de systemkritiske kredse hænger uløseligt sammen med Vivian Alexandru. Hun bliver kaldt for konspirationsteoretiker og tilskriver også selv som Trumpist og anti-woke. Og så er siden 'Stop Onkel Reje og John Dillermand' ikke hendes første af slagsen.

Vivian Alexandru fortæller, at hun på Facebook også har oprettet protestsider som 'Stop Illuminati' og 'Stop Mette Frederiksen'.

Hun og andre ligesindede kritikere af Onkel Reje har også draget udokumenterede paralleller til satanisme, frimurere, coronapandemien og pædofili.

Er der en eneste kontroversiel holdning eller sag, du ikke er inde over?

»Det her er et kaninhul og tager man først en rød pille af informationer, så kommer man ikke op,« svarer Vivian Alexandru

Det er hendes seneste protestgruppe mod Onkel Reje, som i begyndelsen af april blev katalysator for en storm af kritik mod DR og Onkel Reje. I forbindelse med den nye kritik af børneprogrammet har DR oplyst, at skuespilleren bag nu er sygemeldt grundet hetz og trusler.

Vivian Alexandru fortæller, at hun på ingen måde har sendt trusler til manden bag Onkel Reje og desuden tager stor afstand fra det.

»Jeg mener ikke, jeg bærer ansvaret, hvis nogen har truet Mads Geertsen (skuespilleren bag Onkel Reje, red.),« siger hun.

Hendes mål er at problematisere, hvorvidt danskerne skal tvinges til gennem licensen at betale for den type børneprogrammer.

Det samme siger Per Brændgaard, en anden markant kritikker i debatten, som B.T. har talt med.

Han mener dog også, at Onkel Reje inviterer pædofile ind i børnenes verden og leg og har også politianmeldt DR for grooming.

B.T. har forholdt Morten Skov Hansen, chef for DR Kultur og Børn og Unge, Vivian Alexandrus udtalelser, og han svarer:

»Det angreb, der de sidste par uger har været mod Mads Geertsen og de grupper, der står bag de forvrøvlede og grundløse beskyldninger, chikane og grove trusler mod ham, tager jeg dybt afstand fra. Efter en grundig sikkerhedsvurdering har vi måttet foretage anmeldelse af trusler til politiet Der er et ægte menneske bag karakteren, og når det kommer så vidt, at Mads Gertsen ikke føler sig tryg ved at gå på gaden eller udføre sit arbejde, så er det altså kammet fuldstændig over.

»Onkel Reje viderefører på fornem vis en årtier lang DR-tradition for børneindhold i øjenhøjde med børnene. Det bør han hyldes for og ikke tilsvines for.«