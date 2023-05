Den omdiskuterede Onkel Reje, som i et årti har underholdt de mindste på DR, er et decideret »pædofiliserende børneprogram«, siger Per Brændgaard.

Han er en blandt flere bannerførere, som har en markant stemme i det offentlige korstog mod Onkel Reje. Han forklarer nu sin holdning i et interview.

»Man har efter min mening en misforstået opfattelse af, hvad der er god børneunderholdning og børneoplysning,« siger han.

I børneprogrammet synger Onkel Reje om prutter, leger med en 'røvkanon' og kan finde på at have dameundertøj på.

Onkel Reje har eksistereret i ti år, men for en måned siden tog kritikken for alvor fart og kulminerede i denne uge, da skuespilleren bag, Mads Geertsen, sygemeldte sig på grund af trusler, hetz, og det DR kalder et angreb med »forvrøvlede og grundløse« beskyldninger.

Per Brændgaard er stærk kritiker af Onkel Reje, som han mener »gør det lettere for pædofile at gennemføre deres lyster«.

Han har i offentligheden været kendt som krammeterapeut ernæringsekspert. Men i dag kalder han sig selv systemkritiker og folkeoplyser.

Per Brændgaard laver i interviewet også flere afstikker til både krigen i Ukraine, coronapandemien og organisationen WHO.

B.T. har dog udelukkende spurgt Per Brændgaard ind til hans synspunkter og kritik af Onkel Reje.

Per Brændgaard tager afstand fra enhver form for trusler, men han mener, at den omdiskuterede Onkel Reje medvirker til en normalisere et problematisk samvær mellem børn og voksne. Derfor har han også politinanmeldt DR for grooming på grund af blandt andet Onkel Reje.

Han synes, at børneprogrammet er en foderplads for pædofile, hvor noget udskyldigt bliver gradvist mere seksuelt.

»Det er et skred i holdningen til, hvad der er normal samvær mellem voksne og børn, og det gør det lettere for pædofile at gennemføre deres lyster.«

Der findes jo et hav af børnepsykologer og organisationer, som varetager børns rettigheder. Hvorfor har vi ikke set et opråb fra dem om, at programmet skal stoppes?

»Det kan jo skyldes ganske simpel inkompetence.«

Senere uddyber Per Brændgaard sit svar på, hvorfor fagpersoner og børneorganisationer ikke på samme måde har kritiseret programmerne.

»Hvis de ikke har været ude og ytre kritik af nogle af de ting, så vil jeg vove den påstand, at de lige præcis i forhold til seksuel mishandling af børn og hele pædofiliseringsprocessen enten bare er inkompetente, uvidende eller med vilje ignorerer og lader det passere.«

Per Brændgaard mener, at en pædofil også kan få tilfredsstillet sine lyster ved blot at iagttage børneprogrammer, der ifølge ham selv har en form for seksuel omgang mellem børn og voksne.

B.T. har spurgt Per Brændgaard, hvilken dokumentation han har for sine påstande og koblinger.

»Det er jo det, man vil kalde induktive slutninger baseret på viden fra nogle andre områder omkring almen seksuel lyst,« svarer han.

»Altså jeg selv er blevet misbrugt som barn. Og så begynder jeg så at kunne genkende nogle mønstre (...) og så har jeg så studeret litteraturen om, hvordan pædofile opererer.«

Per Brændgaard mener også, at børneprogrammer som John Dillermand og dragshows kan blive en indgangsvinkel for overgreb af pædofile til eksempelvis børnefødselsdage.

»Det var jo bare en god børnefødselsdag, hvor vi havde inviteret en, der klædte sig ud som Onkel Reje, og så legede han, at børnene kunne stikke noget op i numsen på ham, som han så kunne skyde af. Eller vi legede, at John Dillermand kom på besøg, og han havde en rigtig dillermand, og så kunne børnene lege med John Dillermand,« eksemplificerer han.

Har der været nogle fortilfælde med sager, hvor det her netop har været indgangsvinklen for et overgreb på et barn?

»Vi kan vi ikke vente på, at der kommer domme om, at en konkret pædofil har misbrugt Onkel Rejes figur, eller en John Dillermand-figur til at foretage et konkret seksuelt overgreb.«

B.T. har spurgt Per Brændgaard om forældre, der ikke ønsker den form for børneunderholdning, blot kan vælge at slukke for tv'et, Ligesom nogle forældre fravælger voldelige computerspil.

»Det er jo en symptombehandling. Vi skal jo fjerne årsagen, som er, at DR bruger vores skattekroner på at pædofilisere den danske befolkning,« svarer han.

Kan du ikke hjælpe mig med det her begreb, du bruger: 'pædofilisering'? Hvor kommer det fra?

»Jamen jeg ved ikke, hvem der har fundet på det (...) Jeg ved ikke, om der er andre end mig, der bruger det.«

Per Brændgaard har på sin hjemmeside 17. april 2023 oplyst, at han har politianmeldt DR »for massemedieret grooming af børn til pædofile overgreb«.

Onkel Reje er først blevet ramt af en storm af kritik fra én side og nu en bølge af kærlighed fra en anden side.

Trods den store opbakning til Onkel Reje og skuespilleren bag, Mads Geertsen, har DR valgt at politianmelde sagen.

Til B.T. skriver Morten Skov Hansen, chef for DR Kultur og Børn og Unge:

»Det angreb, der de sidste par uger har været mod Mads Geertsen og de grupper, der står bag de forvrøvlede og grundløse beskyldninger, chikane og grove trusler mod ham, tager jeg dybt afstand fra. Efter en grundig sikkerhedsvurdering har vi måttet foretage anmeldelse af trusler til politiet Der er et ægte menneske bag karakteren, og når det kommer så vidt, at Mads Gertsen ikke føler sig tryg ved at gå på gaden eller udføre sit arbejde, så er det altså kammet fuldstændig over.

»Onkel Reje viderefører på fornem vis en årtier lang DR-tradition for børneindhold i øjenhøjde med børnene. Det bør han hyldes for og ikke tilsvines for.«