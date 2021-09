Kritikken vælter ned over en Venstre-politiker og magtfuld chef i Forsvaret.

B.T. er i besiddelse af 13 sider lang redegørelse fra Arbejdstilsynet, hvor det kommer frem, at en kommunalpolitiker og leder hos Flyvestation Skrydstrup både har krænket, mobbet og skabt frygt hos medarbejdere.

»Lederen har en adfærd og kommunikationsform, som de ansatte oplever som krænkende, som skaber utryghed og frygt, kan være nedværdigende, overfusende eller sårende,« skriver Arbejdstilsynet blandt andet i redegørelsen efter at have talt med i alt ti ansatte på flyvestationen.

Helt konkret er kritikken rettet mod denne person:

Her ses Claus Kulmbach, som er chef for Bevogtningen for Flyvestation Skrydstrup. Samtidig er Claus Kulmbach Venstre-politiker og formand for Udvalget for Skoler og Børn i Vejen Kommune.

Chefsergent Claus Kulmbach, som er leder af Bevogtningen hos Flyvestation Skrydstrup. Det vil sige, at han har ansvaret for sikkerheden på flyvestationen, der huser Danmarks kampfly.

Derudover er Claus Kulmbach lokal Venstre-politiker.

Han er byrådsmedlem i Vejen Kommune, hvor han også er formand for Udvalget for Skoler og Børn.

Men som chef bruger han ifølge Arbejdstilsynet frygt blandt medarbejderne i sin ledelsesstil.

Så hård er kritikken af chefen Her er den benhårde kritik af Claus Kulmbach, der er flyveleder og kommunal politiker for Venstre: At lederen har en ledelsesstil, som de ansatte beskriver som “management by fear”.

At lederen har en adfærd og kommunikationsform, som de ansatte oplever som krænkende, som skaber utryghed og frygt, kan være nedværdigende, overfusende eller sårende.

At de hændelser, som Arbejdstilsynet blandt andet er bekendt med, er fra det seneste år og primært rettet mod en specifik gruppe ansatte. Arbejdstilsynet har gennem samtalerne fået kendskab til minimum 10 ansatte, som systematisk har været udsat for mobning fra deres leder det seneste år.

At særligt tillidsrepræsentanten er udsat for mobning fra ledelsen. Herudover bliver nogle af de ansatte, som har en god relation til tillidsrepræsentanten, også udsat for mobning.

At ansatte bliver udsat for ubegrundet forskelsbehandling af lederen.

At lederen udfritter sine foretrukne ansatte for oplysninger om andre ansatte, og at dette er med til at give mistillid mellem kollegaer, fordi de ansatte bliver nervøse for, hvilke kollegaer der “fodrer” lederen med oplysninger.

At lederen bagtaler kollegaer i åbent forum over for andre ansatte, hvor kollegaer oplyser, at det er ubehageligt at være vidne til.

At lederen kan have en meget manipulerende adfærd, som kan påvirke en meget – og som man ikke kan sige fra over for. Kilde: Redegørelse fra Arbejdstilsynet

»Lederen af Bevogtningen har en ledelsesstil, som de ansatte beskriver som 'management by fear',« skriver Arbejdstilsynet i redegørelsen.

Og værre endnu.

Ifølge Arbejdstilsynet er ansatte simpelthen blevet syge på grund af mobningen fra chefen.

»Arbejdstilsynet lægger vægt på ansattes oplysninger om, at flere ansatte enten er eller har været sygemeldte på grund af det dårlige psykiske arbejdsmiljø i Bevogtningen,« står der i redegørelsen.

Helt konkret har Arbejdstilsynet da også besluttet at give Flyvestation Skrydstrup et reelt påbud.

»Virksomheden påbydes at sikre, at arbejdet i Bevogtningen ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforrringelse som følge af mobning,« står der i afgørelsen.

Det er ikke kun de menige medarbejdere, som har mærket mobning.

Også de ansattes tillidsrepræsentant er blevet mobbet, skriver Arbejdstilsynet.

»Ansatte oplyser, at særligt tillidsrepræsentanten er udsat for mobning fra ledelsen. Herudover bliver nogle af de ansatte, som har en god relation til tillidsrepræsentanten, også udsat for mobning,« står der videre i redegørelsen.

B.T. har ringet til den omtalte leder og kommunalpolitiker Claus Kulmbach.

»Jeg har ikke nogen kommentarer, udover at jeg tager kraftig afstand fra det, der står,« siger han.

Så du har slet ikke mobbet nogen?

Her ses endnu et af de nyeste kampfly på Flyvestation Skrydstrup.

»Jeg tager kraftig afstand fra det, der står. Jeg har slet ikke mobbet nogen,« siger han.

Den konkrete tillidsmand Henning Langelund slår dog fast, at det er korrekte oplysninger, der står i Arbejdstilsynets redegørelse.

»Det, der står i rapporten, tegner et godt billede af sagen,« skriver tillidsmanden i en sms til B.T.

Men derudover har han ingen kommentarer.

Hos Forsvaret er meldingen om Arbejdstilsynets afgørelse denne:

»Forsvaret og Fighter Wing Skrydstrup har modtaget påbuddet fra Arbejdstilsynet og tager sagen alvorligt,« siger Lars Skjoldan, der er leder af Kommunikation og Presse Vest i Forsvarskommandoens kommunikationsafdeling.

B.T. har spurgt, om Arbejdstilsynets redegørelse vil have konsekvenser for lederen Claus Kulmbach.

Det svarer pressechefen ikke på, men han slår fast, at mobning og krænkelser ikke er acceptabelt i Forsvaret.

»Forsvaret vil ikke kommentere på de konkrete detaljer, da der er tale om personalesager,« siger han og tilføjer:

»Helt generelt hører krænkende adfærd og herunder mobning ikke hjemme i Forsvaret.«

Han siger, at der i den næste tid skal gøres en indsats for at få trygheden tilbage hos de ansatte.

»Den næste tid kommer ledelsen på Fighter Wing Skrydstrup til at arbejde tæt sammen med medarbejderne i Bevogtningen og med Forsvarets Center for Arbejdsmiljø for at sikre, at alle kan gå på arbejde i et trygt og sikkert arbejdsmiljø,« siger pressechefen fra Forsvarskommandoen.