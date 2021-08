Det er 10 år siden, Viggo Grønne sprang ud. Hans familie accepterede det ikke, men på arbejdspladsen KP Komponenter i Spjald – en lille by nær Ringkøbing – gik det anderledes.

»Jeg var rystende nervøs, men der skete ikke noget,« siger 60-årige Viggo Grønne til avisen Ringkøbing-Skjern Dagblad og fortsætter:

»Jeg har aldrig hørt en dårlig bemærkning fra nogen på arbejdspladsen; alle talte til mig, som de gjorde, før jeg sprang ud. Og jeg er jo heller ikke anderledes – jeg er stadig den samme, som jeg hele tiden har været.«

Viggo Grønne mener, at det var måden ledelsen og han selv håndterede det på – og så selvfølgelig nogle søde kollegaer. Ledelsen valgte nemlig at være fysisk til stede, da han fortalte sine kollegaer om sin seksualitet.

Det betød meget for ham.

Han havde været gift ved Birthe i 23 år, men da hun døde i 2007, mødte han Peter. De to blev forlovet, og det var samme dag, Viggo Grønne besluttede sig for at fortælle det til sin kollegaer.

Efter seks års ægteskab døde Peter ulykkeligvis. Noget tid efter – i 2019 – mødte han Ole, som han i dag er kærester med.

Ole flyttede fra København til Ringkøbing for at bo hos Viggo Grønne. Ole er ofte med ham til arrangementer på sin arbejdsplads, og det beskriver Viggo Grønne selv som »det mest naturlige i verden«.