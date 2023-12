Krydstogtskibet måler hele 365 meter og er 48 meter bredt, og det kan huse intet mindre end 10.000 mennesker, hvis man tager besætningen med.

Krydstogtskibet Icons of the Seas, der er det største af sin slags, stævnede ud på sin første tur fra værftet i Turku i Finland onsdag, og fredag kan danske skibsinteresserede få et glimt af det gigantiske krydstogtskib.

Det skriver TV2 Øst.

Efter planen vil det kæmpemæssige krydstogtskib, som er ejet af selskabet Royal Caribbean International, sejle under Storebæltsbroen omkring klokken 08.00 fredag morgen.

Her kan man muligvis få et glimt af de fem vandrutsjebaner, basketbanen eller den grønne park, som skibet indeholder. Der er dog ingen passagerer med, for Icons of the Seas stævner først ud på sin jomfrutur i slutningen af januar.

Sådan kommer der til at se ud inde på selve skibet Icon of The Seas. Foto: Foto: Royal Carribbean International Vis mere Sådan kommer der til at se ud inde på selve skibet Icon of The Seas. Foto: Foto: Royal Carribbean International

Når Icons of the Sea har lagt vejen forbi dansk farvand, forsætter det over Atlanten til Miami i Florida.

Herfra stævner krydstogtskibet og de flere tusinde passager ud på jomfruturen, der bliver en uge lang, og blandt andet kommer forbi den tidligere danske koloni St. Thomas og den lille østat St. Kitts & Nevis.

Krydstogtskibet har været knapt tre år undervejs og har kostet svimlende 13 milliarder kroner.

Men der var ikke kun lutter gode reaktioner, da Royal Carribean delte billeder af, hvordan Icons of the Sea ville komme til at se ud.

Skibet blev både kaldt for en 'bunke dekadence', 'klæbrigt og vulgært', og et 'flydende supermarked'.

Mange kritiserede signalet, det sender, at bygge så store skibe til ren forlystelse – både hvad angår luksus og miljøpåvirkning.

Krydstogtskibe forurener nemlig en hel del, faktisk forurener krydstogtskibe ofte mere end den store klimasynder, flyene.

Prisen for en uges krydstogt starter ved 1650 dollar (11.300 kroner red.)