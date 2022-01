På den anden retsdag i sagen mod tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen og konsulent Mariann Færø, der er sigtet for bestikkelse, borede anklager Søren Harbo i et af forsvarets svage punkter:

Hvorfor findes der ingen skriftlig dokumentation overhovedet på det arbejde, som Bettina Jensen udførte for Mariann Færø?

Bettina Jensen er som tidligere afdelingschef i Rigspolitiet tiltalt for at modtage 790.250 kroner af sin konsulentveninde Mariann Færø samtidig med, at Færø fik opgaver i Rigspolitiet for 10,5 millioner kroner fra 2011 til 2013. Overførslerne kom i mindre bidder på mellem 17.500 og 114.570 kroner over en treårig periode.

Både Bettina Jensen og Mariann Færø hævder, at Bettina Jensen har arbejdet for pengene ved blandt andet at bistå Færø med noget konsulentarbejde, hun lavede for nogle teleselskaber.

Mariann Færø er sammen med Bettina Jensen hovedperson i bestikkelsessag. Foto: Fra TV3 'Købmænd på første klass Vis mere Mariann Færø er sammen med Bettina Jensen hovedperson i bestikkelsessag. Foto: Fra TV3 'Købmænd på første klass

Men: Der findes ingen kontrakter, ingen mails, ingen opgaver gemt på en pc eller andet, som viser, hvad der er lavet – kun de fakturaer, som kvinderne har fremlagt, og som dækker mindre end halvdelen af overførslerne.

Derudover har anklageren påvist, at der har været fakturarod med flere udgaver af samme faktura afhængig af, om det var Bettina Jensens eller Mariann Færøs.

Fredag var det Mariann Færøs tur til i detaljer at fortælle, hvordan de udvekslede opgaver. Hun fortalte, at det skete ved at dele gule lapper.

Det kunne være, når de stod og snakkede ude foran Polititorvet.

Få overblik over sagen her Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner). Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. I november 2020 kunne B.T. så afdække, at Bettina Jensen modtog 790.250 kroner af Mariann Færø på sin private bankkonto. Ifølge Rigspolitiets mistanke som modydelse for de opgaver for 10,5 millioner kroner, som Mariann Færø fra 2011 til 2013 fik af Rigspolitiet og Bettina Jensen. Ud over pengeoverførsler har Bettina Jensen og Mariann Færø udvekslet pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder. I marts 2021 blev der så rejst tiltale mod både Bettina Jensen og Mariann Færø efter straffelovens paragraf om bestikkelse. Strafferammen er op til seks års fængsel.

»Jeg giver en gul seddel, hvor der for eksempel står: Telia, 25 timer, lytte, og jeg spørger Bettina, om hun kan lave opgaven, forklarede hun og fortsatte:

»Så siger Bettina, 'det kan jeg godt'. Hun kommer så otte dage senere, og så vil jeg gerne have lavet noget andet. Og så får hun ny gul lap, og så laver hun den opgave og afleverer produktet, og så ændrer fakturaen sig,« sagde Mariann Færø.

Mariann Færø bekræftede over for anklageren, at der ikke var mails, kontrakter eller andet på arbejdet.

»Når opgaven konkret kom, så fik Bettina den på en USB-stik på grund af personfølsomme oplysninger, og så fik jeg den tilbage på USB, når opgaven var løst,« fortalte Mariann Færø.

B.T. har fået tegnet et billede af Bettina Jensen fra retssagen. (tegner: Anne Gyrite Schütt) Vis mere B.T. har fået tegnet et billede af Bettina Jensen fra retssagen. (tegner: Anne Gyrite Schütt)

Færø fortalte også, at hun ikke sagde noget til nogen om det arbejde, Bettina Jensen lavede for hende.

»Det var af hensyn til mine kunder,« sagde hun.

Bettina Jensen var også i vidnestolen, og hun blev blandt andet spurgt til, om hun læste artiklerne med beskyldninger om vennetjenester i B.T., som begyndte i juni 2016.

»Det kunne man ikke undgå nu,« sagde Bettina Jensen, der ikke kunne undgå at grine.



»Hvorfor fortalte du ikke til Rigspolitiet, at du tjente 800.000 ved at arbejde hos Færø,« ville anklager Søren Harbo vide:

»Vi blev beskyldt for at være veninder af B.T. Det var ikke underbygget. Der var aldrig nogle beviser på, hvad der er en veninde, og hvad der en faglig relation. Det var B.T.s påstand, sagde Bettina Jensen.

Anklageren borede videre:

»Du bliver beskyldt for at vennetjenester. Overvejende du aldrig, at fortælle, at du havde arbejdet for Mariann Færø og fået 800.000 kroner?«

»Det kan jeg ikke forklare. Jeg tænkte ikke over, om jeg skulle fortælle det,« fortalte Bettina Jensen.

»Der er storm fra pressen imod dig, og du bliver beskyldt for vennetjenester og korruption. Hvorfor siger du det ikke. Det forstår jeg ikke?«

»Kunne jeg have lavet det om, så ville jeg gøre det. Jeg tænkte mig ikke om. Hvis jeg var klog, var jeg gået fra Rigspolitiet, da jeg fik opgaverne fra Mariann,« svarede Bettina Jensen til anklager Søren Harbo.

Retssagen fortsætter den 4. februar 2022, og der ventes dom i marts måned. Begge er sigtet efter bestikkelsesparagraffen i straffeloven og risikerer op til seks års fængsel. Både Bettina Jensen og Mariann Færø nægter sig skyldige.