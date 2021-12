Hvis julemanden skal forbi Sønderborg i løbet af december, er der sandsynlighed for, han ikke kan finde vej.

Her har der nemlig været tyveknægte på spil, og de har stjålet intet mindre end 20 vejskilte de seneste seks uger.

Det viser den seneste optælling fra Vej og Park i Sønderborg Kommune, hvor det fremgår, at der alene i december er forsvundet hele 18 skilte fra byen. Det skriver TV Syd, der bragte historien først.

Og netop de mange forsvundne skilte er et problem for byen.

For ikke nok med, at det er irriterende for dem, der skal finde vej, så kan det også have konsekvenser for trafiksikkerheden. Et byskilt angiver eksempelvis, hvor hastighedsgrænsen sænkes.

Herudover koster et byskilt gennemsnitligt i omegnen af 2.000 kroner, og derfor kan derfor også blive en dyr fornøjelse, hvis det fortsætter.

»Nogle er billigere end andre, men i sidste ende er det skattepenge, og så er det jo os alle, der betaler. Det, der undrer os mest, er, at der er tale om de her helt almindelige standardskilte. Dem, der render og stjæler dem, kan simpelthen ikke være de skarpeste knive i skuffen,« siger Aksel Boisen, som er vejformand i Vej og Park i Sønderborg Kommune.

Hvis man opdager et sted, hvor der mangler et vejskilt, kan man give kommunen besked via tjenesten, der hedder 'Giv et praj', så kommunen kan blive orienteret.