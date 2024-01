På mandsdominerede erhvervsskoler breder der sig en kedelig tendens.

Næsten hver tredje unge, kvindelige elev oplever nemlig uønsket seksuel opmærksomhed, når de går i skole.

Det viser en ny analyse fra Institut for Menneskerettigheder.

»Det er nogle voldsomme tal, som viser, at der er et behov for, at erhvervsskolerne gør en langt større indsats for at forbedre det,« siger Ligebehandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder, Rasmus Brygger.

»Det her problem skal løses. Det skal være et sundt og trygt undervisningsmiljø for eleverne.«

Værst står det til for de unge kvindelige elever, der er 17 år eller derunder, som i trivselsundersøgelser på erhvervsskolerne svarer, at 28 procent af dem har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed.

Analysen fortæller ikke, hvor den uønskede seksuelle opmærksomhed kommer fra, derfor kan det både være elever såvel som ansatte, der er afsendere.

Og den uønskede opmærksomhed kan både komme fra elever og ansatte på skolen, viser undersøgelsen.

Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier- Bestyrelserne, Kasper Palm, blev enormt ærgerlig over at læse analysen, men ikke ligefrem overrasket.

»Vi er selvfølgelig enormt triste over at læse det her. Det er jo kort og kontant noget, som vi ikke kan leve med,« siger han.

»Man skulle være blind og idiot, hvis man troede, at der ikke var et problem.«

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan Sofie oplevede voldsom seksuel chikane, da hun var i tømrerlære. Det kan du læse mere om HER.

Analysen er baseret på årlige trivselsmåligner, som erhvervsuddannelser skal lave på deres skoler. Det er dog kun siden 2021, at skolerne har haft pligt til at stille spørgsmål til seksuel chikane.

»Men vi har endnu ikke nok viden på området. Ét spørgsmål i trivselsundersøgelsen om uønsket seksuel opmærksomhed på skolen er ikke nok,« siger Rasmus Brygger.

Derfor kommer Institut for Menneskerettigheder nu med et opråb til forbedring.

Skolerne er nemlig forpligtede til at sikre et godt undervisningsforløb, hvilket også betyder, at der er trygt for alle at være. Men uønsket seksuel opmærksomhed er ikke nævnt i undervisningsmiljøloven, som skolerne er underlagt. Derfor er det usikkert, hvor beskyttet eleverne reelt er.

Dog skal erhvervsskolerne alligevel rette ind efter ligebehandlingsloven, som de også er underlagt. Og derfor kan skolerne, ifølge Institut for Menneskerettigheder, godt holdes ansvarlige, hvis en elev udsættes for seksuel chikane på skolens område.

Institut for Menneskerettigheder ønsker derfor, at der kommer mere omfattende spørgsmål til seksuel chikane med i trivselsundersøgelserne, at der ændres i undervisningsmiljøloven og oprettelsen af en rådgivningsfunktion for eleverne.

Resultatet af trivselsundersøgelsen bliver også taget alvorligt af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne, forklarer Kasper Palm, der generelt ser positivt på forslagene fra Institut for Menneskerettigheder.

»Vi skal i gang med et arbejde, så vi kan få løst det her. Det skal ind i undervisningen, vi bliver nødt til at tale åbent om det her,« siger Kasper Palm.

»Vi er nødt til at gøre noget, det erkender vi fuldt ud. Og det vil vi gerne.«