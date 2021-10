Om lidt er en ny digital postløsning på vej ud til danskerne, men det betyder også, at der slet ingen post kommer i dagene op til lanceringen.

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Den nye løsning træder i kraft den 30. november, og derfor vil det nuværende system være lukket ned fra den 26. til 29.

For her skal al den eksisterende post flyttes over i det nye system, og det tager tid.

Der vil hverken være mulighed for at besvare eller sende post, men man kan stadig læse den post, man i forvejen har i den digitale indbakke.

Men frygt ikke at komme i klemme, hvis du for eksempel har en svarfrist i netop disse dage, som du skal have besvaret.

Den frist vil nemlig bare blive forlænget.

Men fra den 30. november kører det hele igen – i et nyt system.