'Fy for pokker'. 'Uacceptabelt, at vi ikke får vores gevinster udbetalt'. 'Bedragerisk og fuldstændig uanstændig'.

De dårlige anmeldelser hagler ned over onlinekasinoet LeoVegas på Trustpilot. Ud af de 1.884 anmeldelser, der er lavet, går 76 procent af dem under kategorien 'dårlig'.

Sagen er, at de fleste bøvler med, at de ikke kan få udbetalt deres penge.

En af dem, der ikke kan få dem udbetalt, er Martin Havral Nielsen.

»Jeg har 6.000 kroner, som jeg godt kunne tænke mig at få ud. Men kontonummeret tilhører ikke mig. Siger de. Det er det, flere oplever,« fortæller Martin Havral Nielsen til B.T.

Kontonumrene driller dog kun for LeoVegas, når det drejer sig om udbetalinger.

»Jeg kan sagtens sætte penge ind. Men ikke få dem ud,« siger Martin Havral Nielsen.

Egentlig havde Martin Havral Nielsen opgivet at få sine penge udbetalt, efter tre til fire henvendelser til LeoVegas fordelt på tre uger, hvor han hver gang blev lovet, at »det havde første prioritet«.

Men dengang stod der også 'kun' 1.000 kroner på spilkontoen.

»'Det kan også være lige meget', tænkte jeg. Nu brænder jeg dem af på den enarmede tyveknægt. Men i ren arrigskab vandt jeg 5.000 kroner. Og dem vil jeg have,« siger Martin Havral Nielsen og fortsætter

»Nu er frustrationen bare endnu større.«

Martin Havral Nielsen har 6000 kroner stående på sin spilkonto på LeoVegas. Penge han kæmper for at få udbetalt. Foto: Privat Vis mere Martin Havral Nielsen har 6000 kroner stående på sin spilkonto på LeoVegas. Penge han kæmper for at få udbetalt. Foto: Privat

En anden, der deler Martin Havral Nielsens frustration, er Hanne Akua Rasmussen.

'Jeg kan tilslutte mig mange andre herinde. Det er tre uger siden, at problemet med MobilePay opstod, og de har endnu ikke fikset det. Det er uhørt, at man fortsat kan spille, men ikke få sin gevinst udbetalt. Ingen andre spillesteder stiller krav til dokumentation, som LeoVegas gør,' skrev hun på Trustpilot.

Hun har efterfølgende fået sine penge.

Men Hanne Akua Rasmussen fortæller videre til B.T, at hun siden 28. juni blev bedt op imod 15 gange om at sende billeder af sit kort som dokumentation for, at det var den samme konto, pengene skulle ind på, som de var trukket fra.

»Beløbet var peanuts. Men det var frustrerende, at de bad om oplysninger. De ville have, at vi tog billeder af vores kort på forsiden og bagsiden. Og det fik jeg det dårligt med.«

B.T har været i dialog med LeoVegas' kommunikationsdirektør, Daniel Valiollahi, der beklager situationen.

Han fortæller, at problemet skyldes, at en af deres betalingsudbydere har haft tekniske problemer.

»På grund af det tekniske problem kan nogle udbetalingsmuligheder have været begrænset for at sikre, at vi fortsat overholder lovgivningen,« skriver Daniel Valiollahi i en mail til B.T, hvor han ligeledes beklager ulejligheden og fortæller, at de, der oplevede problemer, nu burde have fået deres penge.