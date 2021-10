Alt for mange i Hovedstadsområdet lider af knogleskørhed helt uden at vide det.

Det betyder, at de går glip af behandling, der kan mindske risikoen for brud på knogler.

Helt konkret estimeres flere end 192.000 borgere i Hovedstadsområdet over 50 år at have knogleskørhed.

Det oplyser Osteoporoseforeningen i en pressemeddelelse.

Hvad er knogleskørhed? Knogleskørhed er en sygdom, der svækker knoglerne indefra og gør dem så porøse, afkalkede og skøre, at de let brækker. Der er ingen faresignaler eller ydre tegn på knogleskørhed hos de mennesker, der har sygdommen Det er ofte først, når man for eksempel brækker en ryghvirvel eller får et hoftebrud, at sygdommen opdages. Kilde: Osteoporoseforeningen,

Det er hver tredje kvinde og hver sjette mand, der bliver ramt.

Af dem er omkring 147.000 i Region Hovedstaden ikke vidende om, at de har sygdommen. Det svarer til 76 procent.

Ifølge landsformand i Osteoporoseforeningen, Ulla Knappe, er det afgørende, at der bliver gjort noget og udviklingen bliver vendt.

»Der er udsigt til, at vi både får flere med knogleskørhed, og flere der lever i uvished om det, hvis ikke vi gør noget. Befolkningssammensætningen ændres i Danmark i retning af flere ældre, og der er stadig alt for mange danskere, der lever med knogleskørhed uden at vide det,« siger hun.

Derfor vil de med en ny oplysningskampagne gøre opmærksom på den usynlige folkesygdom over for danskerne selv og det sundhedspersonale, der hjælper borgerne.

Ofte er det nemlig først en brækket knogle, der skal til, før sygdommen opdages.

Omkring halvdelen af de ramte har arvet sygdommen, mens andre kan blive ramt på grund af inaktiv livsstil eller vaner med usund kost, rygning og for meget alkohol.

For at modvirke knogleskørhed og forebygge brud er det sund kost og godt med motion, der skal prioriteres.