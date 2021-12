Det er bare to uger siden, der udbrød coronasmitte under en julefrokost med Kandis som hovednavn.

Den kommende weekend skal dansktopbandet så spille til endnu en julefrokost. Denne gang i Støvring Hallen, hvor den lokale håndboldklub afholder julefrokost for 800 tilmeldte gæster.

Men selvom der er plads til 800, bliver de næppe så mange. For i kølvandet på nyheden om smittespredning ved julefrokosten i Poulstrup Hallen er der nu begyndt at tikke afbud ind.

»Vi har nok fået et par hundrede afbud,« fortæller Hans Jørgen Møller, der er frivillig i Støvring Håndboldklub og med i styregruppen, som står for julefrokosten.

»Det er mest virksomheder, der melder fra. De er utrygge ved, at der kan opstå smitte,« uddyber han.

Efter julefrokosten i Poulstrup Hallen, hvor Kandis også spillede, blev der konstateret 16 smittetilfælde med corona – selv om alle retningslinjer fra myndighederne blev overholdt.

»Det var jo lidt dårlig reklame efter julefrokosten i Poulstrup Hallen. Folk tror jo, de får corona, fordi det er Kandis, der spiller,« vurderer Hans Jørgen Møller.

Har I overvejet helt at aflyse?

»Vi har snakket om det. Men hvor skal vi finde pengene henne? Hvis vi aflyser, skal vi betale penge tilbage til gæsterne, og bandet skal også have penge. Desuden er der jo mange, som gerne vil komme.«

Johnny Hansen står i spidsen for Kandis. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Johnny Hansen står i spidsen for Kandis. Foto: Asger Ladefoged

Derfor bliver julefrokosten lørdag gennemført. Selvfølgelig med de regler og restriktioner, som myndighederne udstikker.

»Vi gør alt det, myndighederne siger, og mere til. Folk skal have handsker på i buffeten, de får udleveret deres egen personlige håndsprit, og så har vi gjort dansegulvet større,« siger Hans Jørgen Møller.

Julefrokosten har været afholdt i 25 år, dog med undtagelse af sidste år, hvor corona umuliggjorde det. Og Kandis har spillet til stort set allesammen.

»Det var hårdt for sådan en lille klub som vores. Det er jo en måde for os at tjene lidt penge på.«