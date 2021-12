På trods af nye restriktioner og stigende smitte havde flere studerende fået at vide, at de skulle møde fysisk op til eksamener i begyndelsen af januar på Aalborg Universitet.

Men nu har piben fået en anden lyd.

Tirsdag har universitetet på sin hjemmeside meldt ud, at 'fra 1. januar og frem til 28. februar 2022 skal alle eksamener afvikles online'.

Der er dog undtagelser.

Eksamener, der ikke er praktisk mulige at gennemføre online, vil blive afviklet ved fysisk fremmøde, oplyser Aalborg Universitet.

Før de nye regler på Aalborg Universitet blev meldt ud, har B.T. været i kontakt med flere medicinstuderende, der var bekymrede for at skulle samles 300 studerende til en eksamen. Særligt fordi mange af de medicinstuderende arbejder i coronaberedskabet.

Derfor udtrykte de frustrationer over, at universitetet agtede at gennemføre eksamener på universitetet.

Vel at mærke eksamener, som sidste år blev afviklet uden fysisk fremmøde.

Uddannelses- og Forskningsministeriet skriver på sin hjemmeside, at de opfordrer til, at eksamener afholdes virtuelt. Og den opfordring har Aalborg Universitet nu valgt at følge.

Aalborg Universitet er i gang med at finde ud af, hvordan eksaminerne kommer til at foregå og giver herefter de studerende besked direkte.

Foruden de ændrede eksamener gælder det, at alle skal bære mundbind på universitetet, undtagen når de sidder ned.

Aalborg Universitet opfordrer desuden til, at man arbejder hjemmefra så vidt det er muligt.