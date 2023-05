Hver dag oplever et stort antal danskere at modtage seksuelt krænkende indhold på enten deres mobiltelefon eller på internettet.

Faktisk viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for forsikringsselskabet Gjensidige, at godt hver femte dansker har prøvet det.

Det er et tal, der overrasker og bekymrer Louise Brix, fagchef i Sundhed hos Gjensidige.

»Selvom krænkelser sker digitalt, så er konsekvensen for modtageren i mange tilfælde lige så voldsomme, som hvis det var sket fysisk. Desværre er de digitale krænkelser også et område det er utroligt svært at forebygge og sikre sig imod.«

»Derfor er det også vigtigt, at man søger hjælp ikke bare hos myndighederne, men også hos fagpersonale, der kan hjælpe med at bearbejde oplevelsen,« siger Louise Brix i en pressemeddelelse fra Gjensidige.

Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget blandt 1.009 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år af Kantar Gallup for Gjensidige i februar og marts 2023. Har du oplevet at få tilsendt seksuelt krænkende indhold til din mobiltelefon eller computer? Ja: 18%

Nej: 80%

Ved ikke/ønsker ikke at svare: 2%

Kilde: Gjensidige

Undersøgelsen viser også, at problemet er størst blandt de 18-29-årige.

Helt op mod hver fjerde voksne dansker under 30 har nemlig oplevet at modtage seksuelt krænkende indhold.

»De unge voksne er naturligvis også dem, der er mest eksponerede for internettet og sociale medier, men det må ikke være en årsag til, at de i endnu højere grad skal udsættes for krænkende adfærd,« siger Louise Brix og fortsætter:

»Vi oplever heldigvis, at der i den yngre generation er stort fokus på den mentale sundhed, og vi håber derfor også, at rigtig mange, der oplever krænkende adfærd, er gode til at få den nødvendige hjælp efterfølgende.«