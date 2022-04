Et særligt missil har gjort en kæmpe forskel i Ukraines favør i krigen mod Rusland.

Det skriver adskillige internationale medier herunder NBCNews.

Missilet hedder Javelin-missilet.

Ukrainerne har flere tusinde af de amerikansk producerede antitankmissiler, der har vist sig at have en skræmmende effekt på de russiske panserdivisioner med kampvogne. De har blandt andet medvirket til, at russerne har trukket sig tilbage fra Kyiv.

»Javelin-missilet er på størrelse med en sammenrullet yogamåtte, og så er der en rem på, så man kan have den på skulderen. Så kan man affyre den hurtigt mod pansrede køretøjer, og det har givetvis gjort en meget stor forskel,« siger Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

»Det er et meget effektivt våben mod de pansrede køretøjer. Det er nemt at betjene og nemt at transportere. Og så er det er nemt at lære at bruge. Man sætter sig ned på knæ og sigter, og så låser den sig så at sige selv fast på målet, hvis man skyder i den rigtige retning,« siger Flemming Splidsboel.

Flere lande herunder USA og Tyskland har forsynet de ukrainske styrker med det håndbårne missil, som kan smadre tanks med stor præcision.

Det er amerikansk produceret og er et såkaldt tredjegenerations panserværnsvåben.

En ukrainsk soldat ved Kyiv holder det amerikansk producerede Javelin-missil, som har vist sig effektivt i kampen mod Rusland. Foto: SERGEY BOBOK

Det har to sprænghoveder, som kan ødelægge selv tykt panser. Det kan ramme en kampvogn både fra oven og fra siden, og træfsikkerheden er – som Flemming Splidsboel fortæller – stor.

Våbnet har vist sig at fungere godt for den ukrainske hær, der har måttet ty til en slags guerillakrig med bagholdsangreb på de på papiret langt stærkere russiske styrker.

Våbnet er af det franske medie France 24 blevet kaldt 'symbolet på Ukraines frihedskamp'.

Ud over at være let at håndtere, så kan soldaten også flytte sig med det samme efter at have affyret våbnet.

Ud over Javelin-missilet har de ukrainske styrker også modtaget britiske NLAW-missiler, der også uskadeliggør kampvogne. Dog med en lidt anden teknik.

»Det rammer typiske ikke selve kampvognen, men eksploderer lige over, hvor missilet skaber en luftbølge, som tager tårnet af og udsletter mandskabet fuldstændigt,« siger Flemming Splidsboel.