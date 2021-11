Indtil videre er der kun tale om en anbefaling, når det kommer til at vaccinere børn på 5 til 11 år.

Det virker dog til, at odenseanske forældre er meget indstillede på, at deres børn skal vaccineres mod corona. Det kan man berette om ved vaccinationscenteret i Odense.

»Det gik ret hurtigt, og der kan man jo ikke andet end at sige, at det er super positivt.«

Sådan lyder det fra afdelingssygeplejerske Sanne Thil Eriksen, som er ansvarlig for vaccinationscenteret i Odense.

Hun forklarer, at da man fik beskeden om, at Sundhedsstyrelsen nu anbefaler, at børn i alderen fem til 11 år skal vaccineres, blev der lagt en mængde tider ud for at tage bestik af, hvor stor efterspørgslen var.

Og den var stor, lyder det nu fra afdelingssygeplejersken.

»Vi har i dag mandag lagt en stor mængde nye tider ud, så dem, der vil have vaccineret deres børn, kan få en tid.«

Hun fortæller, at med deres første runde af tider, som de lagde ud til booking, blev der udsolgt. Derfor vil nogle forældre have oplevet, at der ikke var tid at finde til deres børn. Det skulle dog være løst med de nye tider.

Fra Region Syddanmark blev det oplyst, at der mandag morgen var 27.181 børn i regionen, som var inviteret til at blive vaccineret. Af dem var der booket tid til første og andet stik til de 3.557 børn.

I en pressemeddelelse forklarede Sundhedsstyrelsen fredag 26. november, hvorfor man nu vælger at vaccinere en del af de mindre børn også.

»Vi står stadig midt i en epidemi. Den smitsomme deltavariant er med til, at vi lige nu har et høj grad af smitte blandt de yngre børn, og smitten spreder sig fra børnene til forældre og bedsteforældre,« siger vicedirektør Helene Probst.

»Når vi anbefaler vaccinationen af børn, er det netop for at nedbringe smitten og stoppe smittekæder og for at øge immuniteten i befolkningen. Det er vigtigt for at få kontrol med epidemien.«

De første vacciner blev sendt ud lørdag 27. november, og fra Sundhedsstyrelsens side understreger man, at 'det er sikkert og effektivt at vaccinere børn mod covid-19.'

