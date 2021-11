Søndag aften har Odense Kommune valgt at lukke en skole på grund af en endnu ukendt coronavariant fundet blandt skolens elever.

Skolen er lukket imens corona-varianten undersøges nærmere.

Det er på Rasmus Rask Skolen i Odense-forstaden Bellinge, at der er fundet smitte med coronavarianten.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at der isoleres og smittespores ud i tredje led af nærkontakter, når der er tale om en ukendt coronavariant.

Isolationen anbefales, indtil de pågældende personer har to negative tests på fjerde- og sjettedagen for kontakten.

Skolen er i første omgang lukket mandag 29. november, indtil der er overblik over smittesporingen og nærkontakter. Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen skriver også, at elever og forældre er blevet informeret om skolens lukning relativt sent søndag. Derfor vil der stå voksne ved skolens indgange mandag morgen til at hjælpe med at sende elever hjem på forsvarlig vis.

Kommunen oplyser, at forældrene vil få besked, så snart der er ny viden om smitteudbruddet.