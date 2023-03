Lyt til artiklen

De miljø- og sundhedsskadelige PFAS-stoffer er på alles læber for tiden. Ikke mindst i Herning.

Her ligger det mest PFAS-forurenede område i hele Danmark, skriver Herning Folkeblad.

PFAS-niveauet på Tingvej 18 er hele 100.000 gange højere end grænseværdien.

Selvom tallet lyder meget højt, er der dog ikke grund til bekymring blandt borgerne på Tingvej, vurderer Lotte Banke, der er geolog og ansat ved Region Midtjylland.

»I forhold til Tingvej 18 er forureningen fundet i et industriområde, og vi vurderer ud fra nuværende data, at boliger uden for området ikke vil blive påvirket af forureningen fundet på grunden. Vi er ikke færdige med at indsamle data fra området, så vi kan ikke lave en afsluttende rapport endnu, men indtil videre ser det lovende ud,« siger hun til Herning Folkeblad.

De hårdføre, miljøskadelige fluorstoffer PFAS er udbredte i dagligdagsting og er i mange år blevet brugt til blandt andet til at gøre mademballage og udendørstøj vand- og fedtafvisende.

Fluorstoffernes modstandsdygtighed betyder dog, at de nedbrydes meget langsomt, hvilket volder store problemer for vores miljø og sundhed. Og ikke mindst vores drikkevand.

Netop Herningegnen har haft mange industrier, der har udledt store mængder PFAS. Region Midtjylland har derfor undersøgt flere steder i lokalområdet med for høje PFAS-tal.

Læs mere om stofferne her: PFAS er en samling af flourholdige miljøskadelige kemikalier, som har været brugt siden begyndelsen af 1950'erne.

Stofferne er stabile, svært nedbrydelige og er vand- og fedtskyende.

PFAS har været brugt i produkter lige fra fødevareemballage, brandslukningsskum til overfladebehandling og imprægnering af tekstil, tæpper og i maling. Nogle er forbudt at bruge i dag, mens andre fortsat bruges.

PFAS-stofferne ophober sig i blod og organer og mistænkes for at øge risikoen for blandt andet kræft og hormonforstyrrelser.

Et af de mest omtalte PFAS-stoffer er PFOS. Kemikalierne var tidligere populære i produktionen af bygningsmaterialer, fordi stofferne er brandhæmmende.

Kilde: Ritzau

Geolog Lotte Banke forklarer, at jorden under Tingvej 18 indeholder meget ler.

PFAS-stofferne siver derfor langsomt ned i grundvandet med det resultat, at stofferne fortyndes, og koncentrationen er knap så skadelig, som hvis jorden havde været sandet.

Derfor er det heller ikke sandsynligt, at drikkevandet uden for området bliver forurenet med PFAS, vurderer Lotte Banke over for Herning Folkeblad.