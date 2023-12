Diabetespatienter over hele verden har svært ved at få fat i Novo Nordisk-medicinen Ozempic, og det har fået den tyske lægemiddelstyrelse til at overveje at tage utraditionelle metoder i brug.

Metoder, der kan gøre det endnu svære for danske diabetikere at få deres medicin, og som kan presse regionernes medicinbudgetter endnu mere.

Ifølge Reuters overvejer Tysklands lægemiddelstyrelse at indføre et eksportforbud på Ozempic.

»Vi ved, at nogle af pennene (beholderne med medicinen, red.), som leveres til Tyskland til vores diabetespatienter, kanaliseres til andre europæiske lande eller til USA,« har direktør for lægemiddelstyrelsen i Tyskland Karl Broich udtalt til magasinet Der Spiegel.

Han fortæller, at Tyskland lige nu ser på, hvad de kan gøre lovgivningsmæssigt for at sikre, at der er ozempic nok til de tyske diabetespatienter, men fortsætter manglen kan et eksportforbud komme på tale, siger direktøren.

»I den situation vil vi overvje at indføre et eksportforbud, så der er medicin nok tilbage i Tyskland til de patienter, der har brug for den.«

Medicin er billigere i Tyskland, og det betyder, at medicinkøbmænd - kaldet parallelimportører - køber Ozempic i Tyskland, som de sælger videre i eksempelvis Danmark.

I 2023 stod parallelimport for 40 procent af salget af Ozempic i Danmark.

Men nu overvejer Tyskland altså at smække medicinkassen i, og de er langt fra de eneste.

Også Frankrig, Østrig, Grækenland og Tjekkiet har indført eksportforbud.

B.T. kunne fredag fortælle, at de danske regioner i 2023 har betalt 147 millioner kroner ekstra for Ozempic, fordi medicinkøbmændene har sat priserne i vejret. De kan hæve priserne, fordi Novo Nordisks produktion ikke kan følge med efterspørgslen.

Ifølge foreningen for parallelimportører FPM har importørerne også selv måtte betale en højere indkøbspris på Ozempic grundet den store efterspørgsel.

Direktør Helle Sandager ønsker ikke at svare på, om parallelimportørerne har haft en højere avance end normalt på Ozempic i 2023 på grund af manglen på medicinen.

Regionernes udgifter til Ozempic voksede markant i 2023, og ifølge Region Nordjylland og Region Midtjylland skyldes det både, at de har måtte betale en højere pris for parallelimporterede produkter samt at der er kommet flere patienter i behandling med Ozempic.

Den europæiske lægemiddelstyrelse EMA har meldt ud, at de forventer, periodevise forsyningsvanskeligheder for Wegovy i 2024 også.