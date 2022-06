Lyt til artiklen

Man behøver ikke rejse til eksotiske lande for at erhverve sig en omgang galoperende myldrebæ.

Det samme kan meget vel forekomme i Danmark.

Frygten for maveinfektion blandt gæsterne var således velbegrundet, da Fødevarestyrelsen for nylig besøgte Københavns mest populære backpacker-hostel.

Her var fødevarehygiejnen så dårlig, at det fluks resulterede i en bøde til Copenhagen Downtown Hostel – et velrenommeret overnatningssted for især unge udenlandske rygsækrejsende.

Copenhagen Downtown Hostel ved Vandkunsten i det Indre København.

Særligt hostellets isterningmaskine var ualmindelig uhumsk.

»Indvendigt i bunden af maskinen, hvor bakken til opsamling af isterninger/knust is står, er der gammelt vand, der lugter dårligt,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport.

Yderligere var der et »tykt lag støv« på låget af isterningmaskinen og »snavsede belægninger« på en bakke oven på maskinen.

I en tilkalket beholder med en isterninge-ske var der desuden »løst, mørkt snavs«.

»Under isterningemaskinen er der udover belægninger af snavs spildte fødevarer af ældre dato samt cigaretskod,« står der i kontrolrapporten.

Også i produktionsområdet blev der flere steder fundet »gammelt snavs«.

Hertil var der et »tykt lag støv« på hylder med rene glas, og der lå snavs samt gammel frugt og grønt i et lagerrum i kælderen.

Fødevarestyrelsen fotodokumenterede forholdene og partshørte Copenhagen Downtown Hostel, som oplyste, at de ville gøre rent, fremgår det af kontrolrapporten.

»Det er rigtigt, at vi fået en sur smiley. Det er desværre sket på grund af et ledelsesskift. Det er ikke noget, vi har oplevet før eller regner med at opleve igen,« siger hostelmanager Isabella Carlsen i en kommentar til B.T.

Det passer dog ikke helt.

For allerede tilbage i december sidste år fik Copenhagen Downtown Hostel en indskærpelse – det samme som en mellemglad smiley – på grund af dårlig rengøring.

Det medførte to opfølgende, gebyrlagte kontrolbesøg, hvoraf det sidste resulterede i bødeforlægget, der lyder på 5.000 kroner.

»Det er selvfølgelig beklageligt, og der er allerede taget hånd om det,« siger Isabella Carlsen.

Fødevarestyrelsen har forleden genbesøgt Copenhagen Downtown og konstateret, at forholdene rigtig nok er bragt i orden.